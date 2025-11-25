KODAK offre 1.750 baby phones aux Restos du Cœur de l’Essonne

KODAK s’engage concrètement pour la solidarité. En offrant 1.750 baby phones neufs aux Restos du Cœur de l’Essonne illustre une démarche de responsabilité sociétale fondée sur l’utilité sociale, la lutte contre le gaspillage et le soutien direct aux familles en grande précarité.

KODAK et les Restos du Cœur : un don de baby phones à fort impact local

Par l’intermédiaire de GT Company, représentant officiel de la marque en France, KODAK vient de s’associer à la plateforme Done afin d’offrir 1.750 baby phones et accessoires neufs aux Restos du Cœur de l’Essonne. D’une valeur totale de 205.000 euros, ce don est destiné aux opérations « Les Bébés du Cœur », déployées dans les 17 antennes départementales de l’association.

Avec cette opération, KODAK inscrit son action dans une solidarité de proximité. En effet, grâce à GT Company et à Done, les baby phones KODAK sont redistribués dans les structures locales des Restos du Cœur de l’Essonne. Ainsi, ces équipements bénéficient directement aux jeunes parents accompagnés par l’association, et ce, de manière concrète, immédiate et durable. De plus, comme l’explique Guy Ernoul, responsable des Restos du Cœur de l’Essonne, « pour beaucoup de jeunes parents que nous accompagnons, un baby phone représente un vrai confort de sécurité, mais aussi une dépense souvent inaccessible ».

Par ailleurs, la portée sociale du don KODAK dépa.sse la seule valeur marchande. Toujours selon Guy Ernoul, ce soutien « arrive à point nommé pour nos Bébés du Cœur » et « va permettre à des centaines de familles de s’équiper avec du matériel de qualité ». Ainsi, non seulement KODAK répond à un besoin matériel précis, mais la marque contribue aussi, de manière indirecte, à apaiser les inquiétudes liées à la parentalité dans les situations de grande précarité, tout en renforçant la mission sociale des Restos du Cœur.

KODAK, baby phones et économie circulaire : une RSE ancrée dans l’action

Cette initiative de KODAK s’inscrit également dans une logique environnementale et réglementaire. En effet, le don est pris en charge par Done et permet à GT Company d’éviter la destruction de produits neufs, conformément à la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire. Entrée en vigueur le 1er janvier 2024, cette réglementation interdit la destruction des invendus non alimentaires. Ainsi, à travers cette opération, KODAK transforme un stock dormant en ressource utile, tout en respectant les principes de l’économie circulaire.

En parallèle, le circuit logistique a été pensé de manière responsable. Les baby phones KODAK sont livrés directement depuis l’entrepôt de GT Company, situé à Chessy en Seine-et-Marne, jusqu’aux structures départementales des Restos du Cœur de l’Essonne. De ce fait, les intermédiaires sont limités, les délais raccourcis, et l’empreinte carbone maîtrisée. Cette approche opérationnelle donne un contenu très concret à la politique de RSE revendiquée par la marque KODAK et ses partenaires.

KODAK, Done et l’engagement durable au service des baby phones solidaires

L’opération en faveur des Restos du Cœur n’est pas un acte isolé dans la stratégie de KODAK. En effet, depuis 2023, l’entreprise a déjà distribué plusieurs milliers de produits, notamment des caméras, des accessoires et du matériel high-tech, pour une valeur totale dépassant 1.500.000 euros, selon la source fournie. Ainsi, le don de baby phones KODAK s’inscrit dans une trajectoire plus large d’engagement solidaire et responsable.

Cette vision est confirmée par Patricia Bouquet, responsable communication de GT Company : « Choisir de donner plutôt que de détruire, c’est agir avec bon sens ». Elle ajoute que cette opération illustre la volonté de réduire le gaspillage tout en soutenant des projets solidaires, et affirme que les équipes sont « fières » de contribuer, à leur échelle, à la mission des Restos du Cœur. Ainsi, KODAK revendique une responsabilité sociétale fondée sur l’utilité et la cohérence des actes.

KODAK, baby phones et plateforme Done : la mécanique du don d’entreprise

Le rôle de Done est central dans la réussite opérationnelle du don KODAK. Créée à Lille en 2020 par Thomas Moreau et Guillaume Delory, la plateforme facilite le don de surstocks entre entreprises et associations. Elle gère l’ensemble du processus, depuis l’identification des stocks jusqu’à la gestion logistique, administrative et fiscale. Par conséquent, grâce à cette intermédiation, le don de baby phones KODAK a pu être déployé rapidement et efficacement au profit des Restos du Cœur.

Thomas Moreau insiste sur la portée structurelle de ce type d’initiative. Il explique que « le don d’entreprise, c’est simple, local et à fort impact ». Il précise également que cette mise en relation entre entreprises et associations permet de créer « des boucles vertueuses où chaque produit trouve une nouvelle vie utile ». À travers KODAK et les baby phones offerts, il voit la démonstration qu’« une autre manière de consommer et de produire est possible ».

KODAK et la puissance chiffrée du modèle solidaire

Les chiffres donnent toute sa dimension au modèle porté par KODAK, GT Company et Done. Depuis sa création, la plateforme revendique 10.259 missions réalisées, plus de 13 millions de produits redistribués et le soutien de 2.369 associations partenaires partout en France. Ces données illustrent la capacité du dispositif à transformer massivement les invendus non alimentaires en ressources sociales utiles, tout en structurant une filière stable du don d’entreprise.

Dans ce contexte, l’opération menée autour des baby phones KODAK prend une valeur symbolique forte. Avec 1.750 appareils offerts pour un montant de 205.000 euros, elle combine impact social, performance logistique et conformité réglementaire. Enfin, elle démontre que la responsabilité sociétale de l’entreprise ne se limite plus aux discours, mais s’incarne désormais dans des actions mesurables, visibles et immédiatement utiles aux territoires.