Knauf mise sur le recyclage pour renforcer la circularité de ses matériaux

Engagée dans une politique RSE ambitieuse, Knauf Industries multiplie les initiatives pour réduire son empreinte environnementale et transformer son modèle industriel d’ici 2032. Recyclage, innovation matière et circularité des produits sont au cœur d’une stratégie qui s’impose aujourd’hui comme un levier de compétitivité dans le secteur des matériaux.

Un modèle industriel repensé autour du recyclage

Le groupe Knauf, spécialiste mondial des matériaux de construction et des emballages plastiques techniques, s’affirme comme un acteur de référence de la transition environnementale industrielle. Son programme RSE, structuré autour de six objectifs écologiques, vise à atteindre 100% de déchets d’usine recyclés et à devenir leader de la circularité dans ses lignes de produits. Cette ambition s’inscrit dans une stratégie de long terme : rendre ses sites et procédés compatibles avec une économie sans enfouissement ni incinération d’ici 2032.

Sur ses 42 sites dans le monde, Knauf Industries a entamé une mutation profonde de sa gestion des déchets. Films plastiques, cartons, bois et plastiques techniques sont désormais triés et réemployés dans des filières internes de recyclage. L’entreprise veut ainsi supprimer tout envoi en décharge ou en incinération à échéance de sept ans, conformément à son plan de transformation.

Cette logique de « zéro déchet » s’appuie sur des investissements continus en équipements de tri et de régénération des matières. « Concevoir des produits recyclables et circulaires n’est plus une option mais une responsabilité », souligne Patrick Sutter, directeur du développement durable du groupe, dans un communiqué interne. « En développant nos propres filières, nous faisons de la circularité un véritable modèle industriel, au service de la planète comme de la performance de nos clients », poursuit-il.

La stratégie porte déjà ses fruits : Knauf Industries a obtenu en 2025 une note EcoVadis de 75 points sur 100, la plaçant parmi les 15% d’entreprises les mieux notées de son secteur. Cette évaluation distingue ses progrès tangibles dans la gestion des ressources, la gouvernance environnementale et l’éthique des achats.

Circularité : du déchet au matériau de demain

L’un des piliers de cette politique repose sur la réintroduction des déchets post-industriels et post-consommation dans le cycle de production. Grâce au programme Knauf Circular®, l’entreprise collecte les emballages et pièces en PSE et PPE, qu’elle transforme en nouvelles matières prêtes à l’emploi. Ce modèle de circularité fermée permet à chaque produit de trouver une seconde vie dans les filières existantes, réduisant significativement son impact carbone dès la conception.

Cette approche s’appuie sur un portefeuille de matières innovantes : RELOOPS®, CELOOPS®, RELOOPP®, R’KAP® et NEOPS®, une mousse issue à 100% de biomasse certifiée. Déployées dans les secteurs de l’automobile, de l’électroménager et de l’agroalimentaire, ces solutions témoignent d’un changement structurel : l’éco-conception devient un axe central de compétitivité. « Agir dès aujourd’hui pour un avenir durable et équitablefuture », résume le manifeste environnemental du groupe.

Les partenariats industriels illustrent cette démarche. En octobre 2025, Knauf Industries et BASF ont annoncé le lancement de CELOOPS® boxes, des bacs alimentaires intégrant du polystyrène expansé recyclé Ccycled® EPS. Utilisées par la société Pescafácil pour le transport de poissons et fruits de mer, ces caisses sont 100% recyclables via les technologies de récupération existantes ou par le biais du programme Knauf Circular®. « Nous nous engageons à développer nos produits en améliorant leur profil écologique », a expliqué Jesús Ocaña Corral, responsable produit EPS chez BASF.

La circularité devient ainsi un levier stratégique partagé : Knauf réduit ses coûts de matières premières tout en anticipant les réglementations européennes, notamment la future réglementation sur les emballages et déchets d’emballage (PPWR) qui impose réduction, réutilisation et recyclage des plastiques.

Une dynamique sectorielle vers la durabilité

Au-delà de ses propres activités, Knauf participe à une dynamique plus large de transformation du secteur. En Allemagne, le groupe a lancé avec BSR un site de recyclage du gypse en Bavière. L’installation convertira les déchets de plâtre issus de la démolition en gypse recyclé de haute qualité, une première à cette échelle en Europe. Selon l’Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles (BGR), seuls 63.000 tonnes des 741.000 tonnes de déchets de gypse produits chaque année sont actuellement valorisées dans la production. Le nouvel outil industriel vise à inverser cette tendance.

Cette stratégie illustre un glissement du groupe vers une économie circulaire intégrée, englobant aussi bien les emballages plastiques que les matériaux de construction. Dans le même esprit, Knauf Insulation a annoncé avoir réduit de 15% ses émissions Scope 1 et 2 depuis 2021 et diminué ses émissions Scope 3 de 6,4%, tout en atteignant zéro déchet en décharge sur quatre sites. Ces chiffres confirment la cohérence du groupe à l’échelle mondiale.

À l’échelle européenne, le défi reste considérable : le taux de recyclage du polystyrène expansé (EPS) plafonne encore à 37%, loin derrière certains pays asiatiques qui atteignent jusqu’à 88%. En s’appuyant sur ses programmes Circular® et RELOOPS®, Knauf entend contribuer à combler ce retard en France et en Europe, où la demande de plastiques recyclés de qualité ne cesse de croître.

Dans l’automobile comme dans la construction, le groupe veut démontrer que la performance économique et la durabilité peuvent aller de pair. « Chez Knauf Automotive, la responsabilité sociétale est un levier stratégique pour bâtir la confiance et une image de marque forte comme leader du changement », affirme la division automobile du groupe. Une vision qui traduit l’évolution d’un secteur longtemps associé aux matériaux fossiles vers des modèles de production bas carbone et circulaires.