Intempéries majeures : comment les entreprises peuvent aller au-delà du droit

Le 6 janvier 2026, un épisode hivernal d’ampleur perturbe profondément l’emploi en France, avec 26 départements placés en vigilance orange neige-verglas selon Météo-France. Au-delà de la stricte application du droit du travail, cet événement révèle les choix des entreprises face à leurs responsabilités sociales : protéger la santé des salariés, garantir l’égalité de traitement et concilier continuité d’activité et sécurité dans un contexte climatique de plus en plus extrême.

Droit des travailleurs et devoir de prévention des entreprises face à la neige

En période d’intempéries, le droit du travail rappelle un principe fondamental : la sécurité des salariés prime sur l’exécution de la prestation de travail. Lorsque la neige ou le verglas rendent les déplacements dangereux, l’absence ou le retard d’un salarié peut être légitime, à condition que l’impossibilité soit réelle et signalée à l’employeur. Sur RTL, une avocate en droit social rappelle que ces situations peuvent relever de la force majeure, dès lors que les routes sont impraticables ou les transports interrompus. Cette approche juridique rejoint les principes RSE, qui imposent aux entreprises d’anticiper les risques et de ne pas exposer leurs collaborateurs à un danger évitable.

Pourtant, le droit ne crée aucune automaticité. La neige ne constitue pas, en soi, un motif universel d’absence. Le salarié doit démontrer que son emploi ne pouvait être rejoint dans des conditions normales de sécurité. Dans une logique RSE, cette rigueur juridique interroge : attendre du salarié qu’il prouve seul le danger peut apparaître en décalage avec les discours des entreprises sur la protection des personnes et la prévention des risques professionnels.

Droit du travail, rémunération et équité sociale en période d’intempéries

Sur le plan de la rémunération, le droit du travail demeure strictement encadré par la loi. Selon Service-public.fr, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer une absence ou un retard liés à la neige, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette règle légale, bien établie, pose néanmoins une question centrale en matière de RSE : l’équité de traitement entre salariés exposés différemment aux risques climatiques. En pratique, les salariés vivant loin de leur lieu de travail ou dépendant des transports publics sont souvent les plus pénalisés lors de ces épisodes.

Toutefois, le droit ouvre des marges de manœuvre qui relèvent directement des politiques RSE. L’employeur peut proposer le télétravail, le rattrapage des heures ou l’utilisation de congés et de RTT. Ces choix, bien que facultatifs juridiquement, constituent des indicateurs concrets d’engagement social.

Le droit du travail prévoit également le droit de retrait en cas de danger grave et immédiat. Selon la CFDT, ce droit peut être invoqué lorsque les conditions climatiques exposent directement le salarié à un risque sérieux, notamment lors de déplacements rendus périlleux par la neige ou le verglas. Toutefois, ce dispositif reste délicat à mobiliser, car il repose sur une appréciation individuelle du danger et sur la bonne foi du salarié. Dans une perspective RSE, cette situation révèle une tension persistante entre norme juridique minimale et responsabilité sociale élargie.