Inclusivité : Amazon aussi cède à la pression du camp Trump

Amazon, deuxième employeur privé des États-Unis, a récemment annoncé une révision majeure de ses initiatives liées à la diversité, à l’équité et à l’inclusion (DEI). Cette décision, révélée dans une note interne de Candi Castleberry, vice-présidente des expériences inclusives et technologiques de l’entreprise, s’inscrit dans un contexte de pressions politiques et de changements juridiques.

Un recentrage des priorités DEI par Amazon

Dans une note datée de décembre 2024, Amazon a indiqué qu’elle était en train de « revoir et de rationaliser des centaines de programmes ». L’objectif affiché est clair : abandonner les initiatives jugées obsolètes pour se concentrer sur celles ayant démontré des résultats concrets. Candi Castleberry a souligné l’importance d’intégrer ces démarches directement dans les processus organisationnels, dans une logique d’alignement stratégique et d’efficacité à long terme.

Cette approche reflète une volonté de passer d’une gestion fragmentée des initiatives DEI à une structure centralisée et pérenne. Parmi les ajustements prévus figurent l’unification des groupes de ressources pour employés (ERG) sous une seule entité et l’élimination des programmes considérés comme redondants ou inefficaces.

L’inclusivité menacée partout aux Etats-Unis

La réélection de Donald Trump en 2024 et la décision de la Cour suprême de 2023 concernant l’action affirmative ont contribué à polariser le débat sur la diversité dans les entreprises. De nombreux conservateurs ont dénoncé ce qu’ils perçoivent comme un « activisme woke », poussant certaines entreprises à réévaluer leurs positions.

Amazon n’est pas la seule à revoir ses priorités. Des géants comme Meta, McDonald’s et Walmart ont récemment réduit ou ajusté leurs propres programmes DEI, invoquant des « risques juridiques et politiques » dans leurs décisions. Inversement, Apple a déclaré qu’elle ne changerait pas ses pratiques, malgré les pressions d’un groupe d’investisseurs conservateurs.

Impacts sur la responsabilité sociale et l’image de marque

La décision d’Amazon soulève des questions en matière de RSE. D’un côté, l’entreprise affirme vouloir rester engagée dans la promotion de l’inclusion et de la diversité. D’un autre, elle s’éloigne de certaines approches spécifiques qui visaient à répondre aux disparités systémiques.

Cela pourrait affecter sa capacité à attirer et à retenir des talents issus de groupes historiquement sous-représentés. En effet, les initiatives DEI jouent un rôle clé dans la création d’un environnement de travail inclusif et dans le renforcement de l’engagement des employés. Pour une entreprise de l’ampleur d’Amazon, tout changement perçu comme un désengagement risque de provoquer des critiques internes et externes.

Au-delà du cas Amazon, la réduction des programmes DEI s’inscrit dans une tendance mondiale plus large où les entreprises doivent jongler entre des attentes sociétales croissantes et des pressions politiques et juridiques. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la gestion des risques et la poursuite d’objectifs de responsabilité sociale.

