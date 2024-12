Gestion des biodéchets : découvrez cette innovation franco-coréenne

En France, la gestion des déchets est devenue un enjeu majeur face à l’urgence climatique et environnementale. En 2020, le pays a produit environ 310 millions de tonnes de déchets, avec une part importante de biodéchets, représentant près de 30 % des ordures ménagères résiduelles des Français. Ces déchets, composés principalement de restes alimentaires et de déchets de cuisine, totalisent 720 000 tonnes issues de la consommation hors domicile chaque année. La mise en place de solutions efficaces pour leur traitement est désormais une nécessité, tant pour répondre aux défis écologiques que pour se conformer à une réglementation de plus en plus stricte.

Un cadre légal renforcé pour les biodéchets

Avec la promulgation de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC) en 2020, la France a franchi une étape importante dans la lutte contre le gaspillage et pour une meilleure valorisation des ressources. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est devenu obligatoire pour tous les producteurs, sans minimum de quantité. Cette mesure concerne aussi bien les particuliers que les professionnels, notamment les restaurants, hôtels, EHPAD et collectivités. Ces acteurs doivent désormais mettre en place des dispositifs dédiés pour séparer les biodéchets des autres déchets et les acheminer vers des filières adaptées, telles que le compostage ou la méthanisation.

Cette réglementation vise à détourner les biodéchets de l’enfouissement et de l’incinération, responsables d’émissions de gaz à effet de serre, et à encourager leur valorisation organique. En parallèle, elle s’inscrit dans les objectifs européens de recyclage, qui exigent un taux de recyclage matière et organique d’au moins 55 % d’ici 2025, un défi encore loin d’être atteint.

Une réponse innovante grâce à ZÉRO Biodéchet

C’est dans ce contexte qu’une innovation technologique, ZÉRO Biodéchet, a fait son apparition en France. Développée grâce à un partenariat franco-coréen, cette machine révolutionnaire transforme les biodéchets en eau non polluante en seulement 24 heures. Ce processus repose sur l’action de microbiotes naturels, capables de décomposer divers déchets alimentaires tels que les restes de repas, les épluchures, le poisson ou le pain.

Cette technologie, importée de Corée du Sud par Mme Yejin Mulot, a été adaptée au marché français grâce à l’expertise d’un laboratoire spécialisé en microbiotes. La machine présente de nombreux avantages pour les professionnels de la restauration et des collectivités : elle réduit le volume des déchets de 95 %, fonctionne de manière économe en énergie et élimine les nuisances liées aux mauvaises odeurs ou aux nuisibles. Elle permet également de libérer des espaces de stockage tout en améliorant l’hygiène des cuisines.

Une inspiration venue de Corée du Sud

La Corée du Sud, où le tri des biodéchets est une norme depuis plus de 20 ans, a servi de modèle pour cette innovation. Inspirée par son enfance dans ce pays, où la gestion des déchets est hautement organisée, Mme Yejin Mulot a voulu apporter une solution pratique et durable à la France. Lors de sa présentation au salon EQUIPHOTEL en novembre 2024, ZÉRO Biodéchet a rencontré un vif succès, attirant l’attention de professionnels renommés comme Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française.

En France, le taux de recyclage matière et organique reste encore insuffisant, atteignant seulement 50 % en 2020. Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de tri à la source des biodéchets, combinée à l’adoption de technologies comme ZÉRO Biodéchet, le pays dispose désormais de leviers importants pour améliorer ses performances en matière de recyclage.

