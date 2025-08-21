Fuite massive d’animaux à Yellowstone : simple migration… ou signe avant-coureur ?

Le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, est une destination mythique pour ses geysers impressionnants, ses bassins aux couleurs vives et ses paysages à couper le souffle. Récemment, une série de vidéos virales montrant des animaux quittant apparemment le parc a fait le tour des réseaux sociaux, semant l’inquiétude. Certains internautes y voient un signe précurseur d’une éruption imminente du fameux supervolcan de Yellowstone.

Les vidéos et les réactions sur le net

Sur des plateformes comme X, TikTok et Facebook, on retrouve des images d’animaux variés — grizzlies, wapitis, bisons, ours et pumas — qui semblent quitter le parc. Ces séquences ont vite alimenté des rumeurs sur une potentielle catastrophe naturelle à venir. Des posts rédigés en anglais, en français et en espagnol parlent d’une fuite « inexplicable » des bêtes, et certains pensent même que ces déplacements pourraient annoncer une super éruption volcanique.

Linda Veress, porte-parole du parc de Yellowstone, a rapidement démenti ces affirmations en expliquant que « ces rumeurs sont fausses » et que les animaux « ne quittent pas le parc national de Yellowstone en masse ». Selon elle, il s’agit simplement de migrations saisonnières habituelles. Le site officiel du parc précise d’ailleurs que les ongulés se nourrissent de végétaux au printemps dans leurs aires d’hivernage avant de remonter vers des altitudes supérieures plus tard dans l’année.

https://twitter.com/777katemt/status/1945531246571835631

Ce que disent les scientifiques et les vérifications

D’un point de vue scientifique, l’activité volcanique à Yellowstone reste stable d’après l’USGS (Institut d’étude géologique des États-Unis). L’agence surveille de près les secousses sismiques du supervolcan. En juin dernier, on a enregistré 60 séismes localisés, sans que personne ne le remarque. Une petite éruption du Black Diamond Pool dans le bassin Biscuit a aussi été observée, mais ces phénomènes font partie du cycle naturel et ne justifient aucune alerte particulière.

Les vidéos montrant prétendument la fuite des animaux ont été passées au crible. Par exemple, une séquence avec des ours et des pumas s’est avérée être truquée : ni la chaîne de télévision ni la journaliste mentionnées n’existent réellement. Des éléments créés grâce à l’intelligence artificielle ont été décelés dans ces images. Ainsi, une vidéo montrant des ours provient en réalité de Bear Country dans le Dakota du Sud, et les pumas filmés vivent dans le parc national de Torres del Paine au Chili.

D’où viennent ces rumeurs et un petit rappel historique

Ces rumeurs auraient commencé grâce à Scott Whitehead, qui se présente comme un « expert animal » mais qui publie du contenu satirique en ligne. D’ailleurs, des histoires similaires avaient déjà circulé en 2014 concernant une fuite massive de bisons hors du parc.

Pour se souvenir, l’éruption du Mont Saint-Helens le 18 mai 1980 dans l’État de Washington a marqué l’histoire avec ses 57 morts et plus de 250 blessés. À cette époque, on observait bien des signes précurseurs comme des secousses et un gonflement du dôme volcanique, contrairement à ce qui se passe actuellement à Yellowstone.

Même si l’idée que les animaux puissent prédire des catastrophes naturelles (comme le suggère Sophie Brajon) est fascinante, aucune preuve scientifique sérieuse ne vient étayer ces comportements animaux prémonitoires.