Engagement citoyen : pourquoi l’envie d’agir résiste

Publié en novembre 2025, le Baromètre de l’engagement citoyen et solidaire réalisé par OpinionWay pour HelloAsso dresse un constat nuancé. À rebours d’une idée reçue largement relayée dans le débat public, les Français ne se désengagent pas. En revanche, ils se heurtent de plus en plus à des obstacles structurels qui fragilisent l’engagement au quotidien, à un moment où celui-ci apparaît pourtant comme un levier central de cohésion sociale.

L’engagement citoyen reste une pratique majoritaire et profondément ancrée

Contrairement à une vision pessimiste souvent associée au climat social actuel, l’engagement citoyen demeure une réalité largement partagée. En 2025, 50 % des Français déclarent pratiquer au moins une activité associative ou collective en dehors du travail et de l’école, selon OpinionWay pour HelloAsso. Ce niveau d’engagement, stable depuis plusieurs années, montre que la participation collective n’a pas disparu, malgré les crises successives.

Par ailleurs, l’engagement ne se limite pas au bénévolat formel. Le baromètre révèle que 51 % des Français ont effectué au moins un don à une association au cours des douze derniers mois. Cette pratique concerne toutes les catégories sociales, y compris les ménages modestes, puisque 37 % des foyers disposant de moins de 2 000 euros mensuels déclarent avoir donné, toujours selon la même source.

Cette dynamique s’accompagne d’une perception très positive de l’utilité de l’engagement. Ainsi, 79 % des Français estiment que les activités associatives ont un impact positif sur la vie de ceux qui s’y investissent. De plus, 85 % considèrent l’association comme un espace d’engagement à part entière, et 79 % comme un facteur d’épanouissement personnel.

Des conditions d’engagement de plus en plus difficiles à réunir

Si l’envie d’agir demeure intacte, les conditions permettant de passer à l’action se détériorent nettement. Le baromètre met en évidence une progression marquée des freins ressentis par les citoyens. En 2025, 73 % des Français jugent qu’il est difficile de s’engager dans une nouvelle activité associative, selon OpinionWay pour HelloAsso. De la même manière, 64 % estiment qu’il est difficile de rester engagé sur le long terme. Le manque de temps, la complexité administrative, la difficulté à trouver sa place dans une organisation existante ou encore la fatigue liée aux contraintes du quotidien sont régulièrement cités comme des facteurs de décrochage. Cette dégradation des conditions est particulièrement marquée chez les jeunes adultes. Ainsi, 83 % des 18-24 ans déclarent rencontrer des difficultés pour s’engager durablement. Pourtant, cette tranche d’âge exprime un fort besoin de sens et une sensibilité accrue aux enjeux sociaux et collectifs.

L’engagement citoyen ne constitue pas seulement une démarche individuelle. Il joue un rôle structurant dans la cohésion sociale. Or, le baromètre révèle un net recul du sentiment de solidarité collective. En 2025, seuls 13 % des Français estiment que la société française tend à devenir plus soudée, soit une baisse de neuf points en un an. Dans ce contexte, les associations apparaissent comme des espaces de résistance au morcellement social. Elles sont perçues comme des lieux de lien, de coopération et de confiance, capables de compenser partiellement les fractures territoriales, générationnelles et sociales. Cependant, ce rôle repose sur un équilibre fragile, fortement dépendant des conditions matérielles et du soutien institutionnel accordé au secteur associatif.

Financer l’engagement : une responsabilité collective assumée par les citoyens

Le baromètre éclaire également la manière dont les Français conçoivent le financement de l’engagement citoyen. Pour 58 % des répondants, l’État doit rester le principal soutien financier des associations, selon OpinionWay pour HelloAsso.

Dans le même temps, les citoyens revendiquent une responsabilité partagée. Au total, 71 % estiment que les particuliers doivent contribuer au financement associatif, et 65 % citent les financements privés.