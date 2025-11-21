Enfer urbain : cette ville croule sous une densité humaine record

Taboão da Serra, ville brésilienne à la périphérie de São Paulo, est souvent surnommée la « fourmilière humaine » ou « fourmilière des Amériques ». Cette image évoque bien la forte densité de population qui règne ici. Ce phénomène soulève des défis en matière d’urbanisation et de qualité de vie, touchant directement ses habitants et posant des questions pour son développement futur.

Une démographie en pleine affaire

Selon le recensement de 2022, Taboão da Serra compte environ 273 000 habitants, rapporte Actual Immo. Avec une superficie de seulement 20 km², sa densité atteint 13 416 habitants/km², la plus forte du Brésil. Les estimations prévoient qu’elle pourrait grimper à 285 307 habitants d’ici 2025, ce qui ne manquera pas de compliquer la vie urbaine. Par ailleurs, le salaire moyen mensuel des travailleurs formels y est relativement élevé – environ 2,5 fois le salaire minimum –, attirant ainsi une main-d’œuvre jeune et dynamique.

Urbanisation rapide et défis à relever

Presque tout le territoire de Taboão da Serra, soit près de 19 km², est déjà transformé en zones résidentielles et industrielles. La proximité avec São Paulo et un coût de la vie plus abordable expliquent en grande partie cette urbanisation effrénée. Néanmoins, cette croissance rapide a saturé le territoire. La densité extrême des bâtiments et des routes engendre de sérieux problèmes de circulation, réduit l’accès au logement et altère la qualité de vie des habitants.

La pression sur les infrastructures publiques se fait sentir, celles-ci peinant à suivre le rythme d’arrivée des nouveaux résidents. Le peu d’espace disponible oblige les autorités locales à penser à la réhabilitation ou au remplacement des constructions existantes pour accueillir de nouveaux projets.

Attractivité économique et histoire

Malgré ces difficultés, Taboão da Serra profite d’une attractivité économique grâce à sa proximité avec São Paulo. La ville est passée d’une zone rurale au début du XXᵉ siècle à un pôle urbain animé depuis son indépendance administrative obtenue en 1959. Peu à peu, les champs ont laissé place aux quartiers résidentiels et aux zones industrielles, attirant ainsi des enseignes renommées telles que Carrefour, Grupo Pão de Açúcar et Walmart.

Dans les années 2000, Taboão da Serra a vu fleurir des tours d’habitation et a redirigé son économie vers le secteur des services. Ce changement a permis d’accueillir encore plus de familles modestes à la recherche d’un logement plus abordable.

Conséquences et pistes d’amélioration face à l’urbanisation

L’essor urbain a provoqué plusieurs répercussions : congestion dans les rues, manque d’espaces publics et des tensions sur les services, comme l’approvisionnement en eau ou les soins de santé. Pour y remédier, la municipalité prépare divers projets pour moderniser ses infrastructures. L’implantation d’enseignes mixtes dans les bâtiments pourrait réduire les déplacements quotidiens, tandis que l’extension des parcs urbains offrirait aux habitants de précieux espaces verts pour se ressourcer.

Des initiatives sont aussi envisagées pour renforcer le transport collectif et désengorger les rues souvent saturées.