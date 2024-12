En France, 3 voyageurs sur 4 déclarent prendre en compte le changement climatique et les options durables

75% des voyageurs français, soit un peu moins que les Italiens et Allemands (81%), déclarent prendre en compte le changement climatique et les options durables lorsqu’ils planifient leurs voyages, apprend-on du dernier rapport d’Accor.

Un tiers environ des voyageurs français agissent concrètement pour diminuer leur impact environnemental

En France, 3 voyageurs sur 4 (75%) déclarent prendre en compte le changement climatique et les options durables lorsqu’ils planifient leurs voyages. C’est un peu moins qu’en Allemagne et en Italie (81% dans ces deux pays). Concrètement, nos compatriotes s’efforcent d’éviter les zones sujettes à des conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, incendies de forêt) (24%), de moins prendre l’avion (17%) et de chercher des fournisseurs d’hébergement et des voyagistes durables (9%), peut-on lire dans le rapport « European Travel 2025 : Balancing Growth and Impact » réalisé par Accor.

Les auteurs du rapport notent aussi chez nos compatriotes des choix comportementaux personnels pour réduire leur impact négatif, notamment en emportant des bouteilles réutilisables (36%), en prenant des douches plus courtes pour économiser l’eau (35%), en choisissant des produits locaux et/ou de saison dans les restaurants (32%), ainsi qu’en optant pour des entreprises indépendantes dans les destinations (27 %).

Près d’1 voyageur 2 déplore le coût élevé d’options durables

Malgré des intentions louables, de nombreux obstacles subsistent. Le coût des options durables reste le principal frein pour 46% des voyageurs européens. Les voyageurs français déplorent en particulier le manque d’informations pour faire les bons choix (30%) et le manque d’options durables (28%).

Le surtourisme est une autre préoccupation majeure. 38% des Français éviteront les destinations surpeuplées en haute saison, et 29% opteront pour des lieux moins connus. Ces comportements, en phase avec les préoccupations de 90% des Européens, témoignent d’un désir croissant de voyager autrement. Pour soutenir ces démarches, des mesures gouvernementales sont envisagées, comme l’interdiction des vols court-courrier lorsqu’une alternative durable existe ou la réduction des tarifs ferroviaires, à l’image du modèle allemand.