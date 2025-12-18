Emploi : ArcelorMittal obtient l’aval de l’État pour supprimer plus de 600 postes

Le 18 décembre 2025, le gouvernement français a officiellement validé le plan social présenté par ArcelorMittal. Ce dossier, suivi de près depuis plusieurs mois, concerne des suppressions de postes dans plusieurs usines du nord et de l’est du pays.

ArcelorMittal et un plan social d’ampleur dans l’industrie française

Le plan social d’ArcelorMittal constitue l’un des dossiers sociaux les plus importants de l’année pour l’industrie française. Validé par les services de l’État, il prévoit la suppression de 608 postes sur plusieurs sites industriels. Selon BFMTV, ces suppressions concernent principalement des usines situées dans le nord de la France, mais aussi dans d’autres bassins historiques de la sidérurgie.

ArcelorMittal avait annoncé ce plan social dès le mois d’avril 2025. À l’époque, la direction du groupe expliquait vouloir faire face à une baisse durable de la demande d’acier en Europe et à la hausse des coûts de production. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large de restructuration du secteur industriel. Toutefois, malgré ces arguments économiques, l’annonce avait immédiatement suscité de vives réactions syndicales et politiques, tant les enjeux d’emploi sont sensibles dans ces territoires.

Dans ce contexte, ArcelorMittal affirme que le plan social intègre des mesures d’accompagnement destinées à limiter l’impact sur l’emploi. La direction du groupe a indiqué que « la mise en œuvre concrète du plan social va désormais débuter, notamment avec le déploiement des mesures d’accompagnement », selon une déclaration rapportée par l’AFP. Ces dispositifs incluent notamment des reclassements internes, des départs volontaires et des mesures de formation, même si leur portée réelle reste contestée par les représentants des salariés.

Emploi industriel : les sites touchés et les inquiétudes locales

L’impact du plan social d’ArcelorMittal sur l’emploi industriel est particulièrement marqué dans plusieurs territoires déjà fragilisés. Les suppressions de postes concernent notamment des sites emblématiques comme Dunkerque, Florange, Mardyck, Basse-Indre, Montataire, Desvres ou encore Mouzon, selon les informations relayées par Public Sénat. Pour ces bassins d’emploi, la sidérurgie reste un pilier économique structurant, et chaque suppression de poste entraîne des effets en chaîne sur l’économie locale.

ArcelorMittal insiste sur le fait que certaines suppressions de postes correspondent à des emplois vacants ou à des redéploiements internes. Néanmoins, les syndicats estiment que la réalité du terrain est plus brutale. Ils redoutent une perte durable de compétences industrielles et une dégradation de l’attractivité des territoires concernés. Dans plusieurs régions, élus locaux et parlementaires ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils considèrent comme un désengagement progressif du groupe.

Le gouvernement face au plan social d’ArcelorMittal : arbitrage et controverse

La validation du plan social par le gouvernement a cristallisé les critiques. L’exécutif justifie sa décision par le respect du cadre légal et par la prise en compte des engagements d’ArcelorMittal en matière d’accompagnement social. Selon les services de l’État, le plan présenté par l’entreprise répond aux obligations prévues par le droit du travail, ce qui a conduit à son approbation formelle.

Toutefois, cette position n’a pas empêché une contestation politique croissante. Fin novembre 2025, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à nationaliser ArcelorMittal France. Les promoteurs de ce texte estiment que l’État doit reprendre la main sur un acteur jugé stratégique pour la souveraineté industrielle et la protection de l’emploi.

Le gouvernement se retrouve ainsi dans une position délicate. D’un côté, il valide le plan social d’ArcelorMittal au nom du réalisme économique et du respect du droit. De l’autre, il doit répondre à une pression politique et sociale croissante en faveur d’une intervention plus directe pour préserver l’emploi industriel. Pour ArcelorMittal, la validation gouvernementale marque une étape décisive. Le groupe peut désormais engager la mise en œuvre opérationnelle du plan social, dans un climat toutefois tendu.