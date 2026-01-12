Elior déploie le Green-score® dans ses restaurants

Après une phase de test menée au printemps 2024, Elior a officialisé le lancement à grande échelle du Green-score® en France ce 12 janvier 2026. En donnant à voir l’impact environnemental des plats servis, le groupe entend renforcer son rôle d’acteur de la transition alimentaire.

Le Green-score®, un nouvel outil de lisibilité environnementale

L’affichage du Green-score® repose sur un principe simple : traduire en une information claire l’empreinte environnementale d’un plat. Concrètement, chaque recette se voit attribuer une note allant de A+, pour un impact faible, à F, pour un impact élevé. Cette graduation, directement inspirée de celle du Nutri-Score, permet une lecture immédiate par les convives, tout en facilitant la comparaison entre des plats proches.

Pour établir ce score, Elior s’appuie sur une méthodologie structurée, élaborée avec un collectif d’acteurs spécialisés, dont le cabinet indépendant Eco2Initiative. Deux piliers fondent le calcul. D’une part, une analyse du cycle de vie des produits, intégrant la production agricole, la transformation, le transport et les emballages. D’autre part, un système de bonus et de malus valorisant des critères comme la saisonnalité, la présence de labels reconnus ou l’origine géographique des ingrédients.

Un test concluant auprès des convives

Avant d’enclencher ce déploiement national, Elior a mené une expérimentation de deux mois, entre mai et juin, dans six restaurants pilotes. Les résultats ont largement dépassé les attentes du groupe. Selon l’enquête menée à l’issue du test, près de sept convives sur dix ont exprimé le souhait de disposer du Green-score® de manière permanente. Plus significatif encore, trois sur dix déclarent avoir déjà commencé à faire évoluer leurs habitudes alimentaires grâce à cette information.

Au-delà des chiffres, l’ensemble des clients interrogés a salué l’initiative. Ce retour positif conforte la stratégie d’Elior, qui mise sur l’information plutôt que sur la contrainte. Le groupe part du principe qu’un convive bien informé est plus à même d’arbitrer, en conscience, entre plaisir, équilibre et impact environnemental.

Une démarche cohérente avec la stratégie RSE d’Elior

Le Green-score® ne constitue pas une initiative isolée. Il s’inscrit dans une politique RSE plus large, structurée depuis plusieurs années autour de la réduction de l’empreinte carbone des menus. Dès 2019, Elior avait déjà fait figure de pionnier en publiant le Nutri-Score de ses recettes, bien avant que cette pratique ne se généralise. Aujourd’hui, le groupe franchit un cap supplémentaire en ajoutant la dimension environnementale à l’information nutritionnelle.

Cette logique se retrouve notamment dans l’offre de restauration d’entreprise Re-Set, développée par Elior pour proposer des recettes conçues dès l’origine en tenant compte de leur impact environnemental. L’objectif affiché reste constant : réduire les émissions liées à l’alimentation sans sacrifier la qualité gustative ni la satisfaction des convives. En ce sens, le Green-score® agit comme un levier complémentaire, en rendant visibles les efforts réalisés en amont sur les approvisionnements et les recettes.