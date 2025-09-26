Effondrement économique en vue : le climat pourrait tout faire basculer

Le changement climatique est désormais l’un des défis majeurs de notre époque, et ses retombées économiques pourraient tourner au vinaigre si on ne fait rien. Une étude parue le 24 septembre dans la revue PLOS Climate avertit sur ce qui pourrait arriver à l’économie mondiale. Les chercheurs estiment que le PIB par habitant au niveau global pourrait baisser de 25 % d’ici 2100 si on continue sur la même lancée. Un scénario qui nous pousse à agir pour éviter une nette dégradation du niveau de vie partout dans le monde.

Des chiffres qui font grincer des dents

Des chercheurs de l’université de Cambridge ont mené une analyse pointue pour chiffrer les pertes économiques liées au réchauffement de la planète. Ils ont étudié les baisses annuelles du PIB par habitant dans 174 pays et constaté de sacrées différences d’un pays à l’autre à cause des diverses méthodes employées. Comme ils le disent eux-mêmes : « Les estimations des pertes de PIB varient considérablement en raison des différentes méthodologies utilisées ». Ce constat montre bien la difficulté à prédire avec précision la portée économique du réchauffement global, même si la tendance générale reste préoccupante.

L’étude s’appuie sur les scénarios climatiques récents élaborés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ceux-ci considèrent plusieurs hypothèses sur la réduction des émissions, l’adaptation aux changements et la variabilité des températures. En les analysant, les chercheurs veulent dresser un tableau plus net des conséquences économiques potentielles sur le long terme.

Entre scénarios cauchemardesques et lueur d’espoir

Les résultats de l’étude montrent que, sans actions sérieuses pour freiner le réchauffement et réduction urgente des émissions, le PIB mondial par habitant pourrait chuter jusqu’à 24 % d’ici 2100 dans un scénario de fortes émissions. Un réchauffement de 4 °C risquerait de faire baisser le niveau de vie moyen jusqu’à 40 %, ce qui représenterait un recul important pour un grand nombre de populations.

Cela dit, il n’est pas trop tard si on respecte les objectifs de l’Accord de Paris et évite de dépasser le seuil de 1,5 °C. Dans ce cas, un gain mondial équivalent à 0,25 % du PIB pourrait se concrétiser par rapport à une situation où les températures continueraient de grimper sans relâche. Ce constat met en avant l’importance d’un engagement international pour limiter le réchauffement et protéger à la fois notre environnement et nos économies.

Des effets qui varient selon les régions

L’étude montre aussi que tous les pays ne subiront pas ces conséquences de la même manière. Les nations situées dans des régions plus chaudes et celles aux revenus modestes pourraient enregistrer des pertes économiques de 30 % à 60 % supérieures à la moyenne mondiale, illustrant les inégalités de richesse. Ces chiffres rejoignent d’autres rapports, comme celui publié à la mi-septembre par la Cour des comptes, qui rappelle régulièrement le prix fort de l’inaction face au réchauffement.

Ces disparités indiquent qu’il faut adopter une approche globale tout en tenant compte des réalités locales. Les pays les plus vulnérables auront besoin d’un soutien renforcé pour mieux faire face à ce réchauffement qui, tôt ou tard, nous concerne tous.