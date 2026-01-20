Cybersécurité : le navigateur la française VirtualBrowser certifié CSPN par l’ANSSI

Le 20 janvier 2026, VirtualBrowser a officiellement obtenu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour sa solution de navigation web sécurisée, un gage essentiel de confiance pour les organisations qui intègrent cette technologie au cœur de leur gouvernance RSE et cybersécurité.

Une certification exigeante pour sécuriser les usages web en entreprise

L’obtention de la certification CSPN par VirtualBrowser marque une première significative pour une solution dédiée à la sécurisation de la navigation Internet, un des principaux vecteurs d’attaque dans les organisations actuelles, d’après des spécialistes. Comme le rappelle Clubic, la CSPN est un processus d’évaluation strict mené par des laboratoires indépendants agréés, qui soumettent le produit à des tests d’intrusion réels pour vérifier sa capacité à résister à des attaques concrètes. Cette certification s’applique à une version précise du produit et doit être reconduite ou réévaluée pour chaque mise à jour significative.

Les responsables de la sécurité informatique en entreprise voient dans cette validation officielle un repère solide dans un marché de la cybersécurité souvent difficile à évaluer objectivement, car il regorge de solutions qui multiplient les promesses techniques sans preuve indépendante reconnue.

VirtualBrowser se positionne ainsi comme un acteur capable de répondre aux exigences de maturité sécuritaire croissantes des organisations, qu’il s’agisse de PME, d’ETI ou de grands comptes confrontés quotidiennement à des risques tels que le phishing, les malwares et les attaques dites zero-day.

Technologie d’isolation : un atout pour la sécurité et la responsabilité numérique

Au cœur de la solution certifiée se trouve le mécanisme de Remote Browser Isolation (RBI), relaye L’Usine Digitale, qui repose sur un principe simple mais puissant : l’exécution de la navigation web ne se fait plus sur le poste de travail de l’utilisateur, mais dans un environnement distant sécurisé.

Concrètement, cela signifie que lorsqu’un collaborateur clique sur un lien ou accède à une page Internet, aucun code ni contenu exécutable ne s’exécute sur son appareil local ; seules des images du contenu web sont transmises sous forme de flux visuel sécurisé. Cette rupture protocolaire empêche les contenus malveillants d’atteindre les systèmes internes.

Pour les directions informatiques, cette approche se traduit par une forte réduction des risques d’exploitation des vulnérabilités des navigateurs, qui représentent encore aujourd’hui une part très significative des vecteurs d’attaque contre les infrastructures numériques.

Cette isolation pure confère aussi un avantage opérationnel, car elle permet de rationaliser les politiques d’accès à Internet sans imposer des restrictions draconiennes qui ralentissent souvent la productivité des collaborateurs tout en augmentant la charge de travail des équipes de cybersécurité.

Un gage de confiance pour les entreprises responsables

Dans une démarche RSE, l’intégration de solutions certifiées comme VirtualBrowser représente un engagement fort des organisations pour la protection des données, la résilience numérique et la sécurité des parties prenantes. Une telle démarche s’inscrit dans une stratégie globale où la cybersécurité n’est plus une fonctionnalité technique isolée, mais un composant central d’une politique responsable et durable.

Pour les services informatiques, cette certification constitue également un outil de simplification : en étant reconnue par l’ANSSI, la solution peut réduire la nécessité de tests d’intrusion externes et d’audits complémentaires, ce qui représente un gain de temps et de ressources pour les équipes internes.

Au-delà de la conformité, la certification CSPN fonctionne comme une preuve tangible pour les instances dirigeantes et les partenaires externes que la protection des données et des systèmes est prise au sérieux, ainsi qu’un indicateur de diligence raisonnable dans un contexte réglementaire de plus en plus strict, notamment avec NIS 2 et d’autres cadres européens.