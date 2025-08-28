Climat urbain : la couleur de votre voiture aggrave (ou réduit) la chaleur en ville

Dans un monde où les températures en ville montent sans cesse, il devient important d’examiner toutes les options pour atténuer le phénomène des îlots de chaleur urbains. Une étude récente menée par Márcia Matias de l’Université de Lisbonne met en lumière un aspect souvent oublié : l’effet des couleurs des voitures sur la chaleur ambiante. La recherche montre ainsi que la teinte des véhicules stationnés peut modifier de façon notable le climat local, surtout pendant les fortes chaleurs.

Les couleurs et la chaleur

Les véhicules aux teintes foncées, comme le noir, ont tendance à absorber et diffuser plus de chaleur que ceux de couleur claire. Cette absorption plus marquée s’explique par leur capacité réduite à renvoyer la lumière du soleil. À l’inverse, les peintures blanches reflètent entre 75 % et 85 % de la lumière, diminuant ainsi leur contribution au réchauffement. Par exemple, une voiture noire garée sous un soleil d’été intense peut relever la température de l’air autour d’elle jusqu’à 3,8°C par rapport à l’asphalte voisin, tandis qu’une voiture blanche offre un effet bien moins perceptible.

Cette différence s’explique principalement par les caractéristiques thermiques des matériaux utilisés pour fabriquer les véhicules. La fine couche d’acier ou d’aluminium de la carrosserie se réchauffe rapidement sous une exposition solaire forte, alors que l’asphalte, étant plus épais, capte la chaleur à un rythme plus lent.

L’étude et ses retombées en ville

L’étude dirigée par Márcia Matias a été publiée dans la revue City and Environment Interactions en 2025. Elle montre comment des milliers de voitures garées en ville peuvent agir comme de petites sources de chaleur ou, au contraire, comme des boucliers thermiques. Ce phénomène risque d’aggraver la chaleur ressentie par les piétons lors des journées chaudes. Repeindre ces véhicules avec des couleurs plus claires permettrait non seulement de rafraîchir ces surfaces, mais aussi de faire baisser la température près du sol.

À Lisbonne, par exemple, passer à des teintes plus claires augmenterait la réflectance au niveau de la rue de 20 % à presque 40 % dans les zones où les voitures stationnées couvrent plus de 10 % du sol urbain. Ce constat souligne l’intérêt de choisir soigneusement les couleurs pour les flottes municipales, les taxis et les camions de livraison.

Perspectives et conseils

D’après Sarah Berk de l’Université de Caroline du Nord, opter pour des véhicules aux couleurs claires apparaît comme une méthode innovante pour réduire la chaleur en ville. Avant, l’attention se portait surtout sur la modification des toitures et des chaussées pour qu’elles réfléchissent mieux la lumière du soleil. Aujourd’hui, cette approche offre une alternative simple et efficace pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les flottes municipales, les taxis ainsi que les camions ou fourgonnettes de livraison sont particulièrement bien positionnés pour amorcer ce changement vers des teintes plus claires. Comme le souligne Márcia Matias : « Imaginez maintenant des milliers de voitures garées à travers une ville, chacune agissant comme une petite source de chaleur ou comme un bouclier thermique. Leur couleur peut vraiment modifier la sensation de chaleur des rues. »