Climat : le coup de poing à 100 millions de Bloomberg contre les géants du méthane

À quelques jours de la COP30 au Brésil, une annonce retentissante secoue le monde de l’environnement : Michael Bloomberg, milliardaire américain et fondateur de Bloomberg Philanthropies, dévoile un investissement de 100 millions d’euros pour diminuer les émissions de méthane, rapporte RFI. Cette démarche, saluée par de nombreux responsables politiques, rappelle combien le méthane joue un rôle majeur dans le réchauffement de notre planète.

Un engagement avant la COP30

L’annonce, faite le jeudi 6 novembre 2025, arrive à point nommé, juste avant le début de la COP30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 au Brésil. Ce sommet international réunit des dirigeants venus du monde entier pour discuter et négocier des mesures face à l’urgence climatique. En mettant le paquet financièrement, Michael Bloomberg souhaite renforcer la surveillance et réduire les rejets de méthane, soulignant l’urgence d’agir pour stabiliser le climat.

Saviez-vous que le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus influent après le dioxyde de carbone (CO2) ? Son pouvoir réchauffant est environ 30 fois supérieur sur une période de cent ans. Invisible et inodore, il est principalement émis par l’agriculture et l’exploitation des combustibles fossiles. Depuis le XIXe siècle, la température moyenne mondiale a grimpé de 1,3 °C, largement à cause des activités humaines utilisant des énergies fossiles. Face à cette évolution inquiétante, il devient urgent d’envisager des solutions rapides comme le développement des énergies renouvelables et une réduction urgente des émissions.

Un soutien international et des partenariats avisés

Sur la scène internationale, l’initiative a été accueillie très positivement. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, n’a pas tari d’éloges sur cette action ambitieuse. Du côté français, le président Emmanuel Macron a affirmé vouloir « travailler aux côtés de Bloomberg Philanthropies » pour limiter les émissions de méthane, insistant sur la nécessité d’agir dans le cadre des engagements climatiques.

Dans une situation politique bien compliquée, où certains pays ont mis de côté leurs engagements pour le climat, cette annonce prend tout son sens. Sous l’administration Trump, par exemple, les États-Unis avaient fait l’objet de vives critiques pour leur retrait des actions mondiales en faveur du climat. Pourtant, Michael Bloomberg continue d’agir en tant qu’envoyé spécial des Nations unies sur l’ambition et les solutions climatiques, démontrant ainsi sa détermination à faire bouger les choses malgré les embûches politiques.

La technologie et l’innovation au service de la planète

Pour atteindre ses objectifs, Bloomberg Philanthropies mise sur l’innovation technologique, notamment grâce à l’imagerie satellite qui permet de repérer rapidement et précisément les fuites de méthane. Cette méthode offre une détection fine des émissions non maîtrisées. La fondation s’appuie également sur une collaboration étroite avec plusieurs ONG spécialisées dans la protection de l’environnement pour étendre son action.

Un exemple frappant de réussite dans la régulation des émissions est celui de Michelle Lujan Grisham, gouverneure du Nouveau-Mexique, qui a instauré des règles strictes contre les rejets de méthane dans son État. Ces initiatives montrent comment des mesures locales peuvent inspirer des actions ailleurs dans le monde.