Le Forum Le monde nouveau s’est tenu les 3 et 4 octobre à Planet Ocean, Montpellier, pour sa sixième édition. Organisé par le Groupe Dépêche, cet événement réunit experts et citoyens autour de la question centrale de la transition écologique face aux effets du réchauffement climatique. Cette rencontre se présente comme une plateforme indispensable pour débattre des défis environnementaux actuels et proposer des solutions concrètes. Elle met en lumière combien l’action collective est importante pour protéger notre planète.

Un moment engagé pour l’écologie

Le forum offre un programme varié avec des conférences, des débats et un village aux associations, créant ainsi un espace convivial pour discuter des enjeux liés à l’environnement. Le thème de cette année, la transition écologique, est abordé sous différents angles, notamment en ce qui concerne les menaces qui pèsent sur les protection des océans à cause du dérèglement climatique. Ce sujet est aussi repris dans le dernier rapport Copernicus, qui n’y laisse pas d’importance.

L’événement bénéficie du parrainage d’Alexis Rosenfeld, explorateur des fonds marins et photographe de renom. Il est intervenu durant deux sessions le vendredi 3 octobre pour partager ses observations sur les effets négatifs du réchauffement climatique sur les écosystèmes marins. Alexis Rosenfeld lance d’ailleurs un appel en ces termes : « Depuis quelques années, nous constatons, mais là, arrêtons de constater ! Passons à l’action ! »

Des idées concrètes pour réussir la transition écologique

Face aux défis imposés par le réchauffement climatique, plusieurs propositions sont présentées pendant le forum. Réduire la consommation est indispensable pour limiter l’empreinte carbone de chacun. Le recours aux circuits courts est aussi mis en avant pour diminuer les émissions liées au transport tout en soutenant les producteurs locaux.

L’éducation joue un rôle important dans cette transition, en sensibilisant les plus jeunes à la nécessité de protéger notre environnement. Par ailleurs, intégrer une dimension sociale à l’écologie peut encourager des comportements plus responsables tout en assurant une justice sociale.

Parmi les initiatives présentées, on retrouve la création de parcs marins et de cantonnements de pêche .

et de . Ces mesures montrent leur efficacité pour préserver la faune et les habitats naturels.

Alexis Rosenfeld affirme d’ailleurs : « Quand on protège, ça fonctionne », soulignant que certaines zones ressemblent encore à la Méditerranée d’il y a cent ans.

Combattre le climatoscepticisme avec l’éducation

Le forum s’attaque aussi au problème du climatoscepticisme, qui persiste malgré les preuves scientifiques du réchauffement climatique. La formation et l’explication scientifique sont mises en avant pour contrer ce phénomène, soutenues par le travail des chercheurs et des ONG.

Alexis Rosenfeld rappelle avec insistance que « la science n’est pas une opinion, ce sont des faits ». Son expérience sous-marine révèle non seulement les ravages du réchauffement climatique – comme les « canicules sous-marines » et la disparition des récifs coralliens – mais également les bienfaits des aires marines protégées, véritables réserves de vie qui favorisent une biodiversité foisonnante.

La photographie, quant à elle, joue un rôle pédagogique fort en racontant des histoires visuelles qui interpellent et sensibilisent le public à ces problématiques environnementales.