Ce que révèlent les scientifiques : les forêts d’Australie ne nous protègent plus du réchauffement… elles l’aggravent

Les forêts tropicales australiennes, autrefois alliées du climat, inversent leur rôle en émettant du carbone. C

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Ce que révèlent les scientifiques : les forêts d’Australie ne nous protègent plus du réchauffement… elles l’aggravent
Ce que révèlent les scientifiques : les forêts d’Australie ne nous protègent plus du réchauffement… elles l’aggravent | RSE Magazine

Les forêts tropicales australiennes, jadis considérées comme des alliées dans la lutte contre le réchauffement, se transforment en sources inquiétantes de gaz à effet de serre. Cette redéfinition vient d’une étude récente qui questionne toute la logique des politiques climatiques mondiales. Dans le passé, ces forêts jouaient un rôle majeur en absorbant une part importante du dioxyde de carbone émis par l’homme. Pourtant, de nouvelles observations laissent penser que cette capacité pourrait être sérieusement fragilisée.

Un retournement de situation scientifique

L’étude, parue le 15 octobre 2025 dans la revue Nature, repose sur près d’un demi-siècle de données recueillies dans vingt forêts tropicales du Queensland. Entre 1971 et 2000, ces espaces verts captaient en moyenne 0,62 tonne de carbone par hectare chaque année. Mais entre 2010 et 2019, elles ont commencé à rejeter 0,93 tonne de carbone par hectare et par an. Ce renversement spectaculaire montre bien que le rôle des forêts a changé.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène préoccupant. La multiplication et la montée en intensité des cyclones ont sérieusement abîmé ces milieux sensibles. En parallèle, les périodes de sécheresse prolongée et les températures extrêmes freinent la croissance des jeunes pousses tout en faisant dépérir les vieux arbres. Ces conditions difficiles perturbent le renouvellement naturel des peuplements, limitant ainsi leur capacité à stocker le carbone.

Conséquences au niveau mondial et régional

Cette découverte soulève d’importantes questions sur les stratégies de réduction des émissions. Les modèles climatiques internationaux pourraient surestimer la capacité des forêts à contrebalancer les émissions si ce phénomène s’étend à d’autres régions, atteignant ainsi des points de basculement.

En Australie, selon un rapport de l’Australian Climate Service publié en septembre 2025, le pays a déjà franchi la barre d’un réchauffement moyen de 1,5 °C. Les risques y sont décrits comme « cumulatifs, simultanés et en cascade », rappelant combien il est urgent d’agir ensemble pour atténuer ces effets.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Des torrents invisibles traversent l’atmosphère : leur nouveau comportement affole les climatologues
Développement durable

Des torrents invisibles traversent l’atmosphère : leur nouveau comportement affole les climatologues

Transporteurs routiers : les émissions de particules fines ont baissé de 93,8% depuis 1990
ÉnergieDéveloppement durableÉcologie industrielleUrbanisme

ENGIE et le port de Kiel lancent un projet inédit de recharge électrique pour poids lourds

Trop de pluie dans le Sahara : le scénario qui menace tout un continent
Développement durable

Trop de pluie dans le Sahara : le scénario qui menace tout un continent

La faille de San Andreas se réveille : la Californie retient son souffle
Développement durable

La faille de San Andreas se réveille : la Californie retient son souffle

Ils font tourner Internet… mais assèchent l’Espagne : l’envers écologique des datacenters
Développement durable

Ils font tourner Internet… mais assèchent l’Espagne : l’envers écologique des datacenters

Ce pays était épargné depuis toujours… jusqu’à ce que le climat change tout
Développement durable

Ce pays était épargné depuis toujours… jusqu’à ce que le climat change tout

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés