Ce nouveau combustible affole la Pologne : plus chaud, moins cher… mais à quel prix ?

Avec l’essor des alternatives énergétiques, un nouveau type de biocarburant attire de plus en plus l’attention : les briquettes de pelures de tournesol. Ce combustible, présenté comme prometteur pour la prochaine saison de chauffe, se distingue par plusieurs atouts. L’intérêt croissant pour ces briquettes n’est pas anodin : elles offrent une solution économique et écologique face à la hausse des prix des énergies classiques.

Un produit naturel aux performances remarquables

Les briquettes sont fabriquées à partir des pelures de tournesol, un sous-produit de l’industrie agroalimentaire, sans additifs chimiques ni colles. Elles affichent une valeur calorifique élevée, souvent équivalente voire supérieure à celle des pellets de bois. Leur faible teneur en humidité, entre 9 % et 10 %, et une proportion de cendres d’environ 2 % à 5 %, assurent une combustion efficace.

Pour se rendre compte de l’efficacité, une tonne de ces briquettes procure une chaleur équivalente à 1,6 tonne de bois. Cette performance, combinée à une combustion propre, en fait une option séduisante pour les foyers souhaitant optimiser leur consommation énergétique.

Un procédé de fabrication propre et simple

La fabrication de ces briquettes est plutôt simple et efficace. On commence par sécher les pelures pour faire baisser l’humidité, puis on les fragmente avant de les presser en briquettes sous haute pression et température, sans ajout de colles ni de produits chimiques. Cette méthode garantit la pureté du produit final tout en valorisant des déchets de l’industrie agroalimentaire.

Le souci de l’environnement va plus loin : les cendres résiduelles peuvent servir d’engrais naturel (utilisables en agriculture), contribuant ainsi à une approche zéro déchet.

Polyvalentes et économiques

Les briquettes de pelures de tournesol sont compatibles avec la majorité des poêles à combustible solide et des chaudières à biomasse. Elles conviennent aussi aux systèmes bunker et retort (pour l’alimentation automatique), offrant une grande flexibilité d’utilisation. Côté prix, elles sont particulièrement attractives, avec un tarif allant de 107,37 € à 210,53 € par tonne.

Les analyses du portail Samorządowy indiquent que les pelures de tournesol possèdent des caractéristiques souvent supérieures à celles des pellets de bois, et pourtant elles coûtent bien moins cher. Les économies possibles peuvent donc être significatives, surtout alors que les prix des pellets et du charbon continuent d’augmenter.

Un marché qui prend de l’ampleur

Les briquettes de pelures de tournesol pourraient rapidement devenir leaders sur le marché du chauffage, en particulier chez les utilisateurs de chaudières à biomasse. Le marché des biocarburants est déjà en développement, avec une prévision pouvant atteindre jusqu’à 500 000 foyers équipés d’ici 2026. L’essor du chauffage à pellets et à la biomasse témoigne de cette dynamique.