Autonomie des personnes déficientes visuelles : le Campus Louis Braille accueille dix start-up

Le Campus Louis Braille, inauguré à Paris fin 2024 lors de la Journée internationale des personnes handicapées, accueille dès janvier 2025 dix start-up spécialisées dans l’autonomie des personnes déficientes visuelles. Ce lieu novateur offre un espace de coworking, des ressources technologiques et un partenariat stratégique avec Sorbonne Université, mettant l’innovation au cœur de l’inclusion.

Des start-up au cœur de l’autonomie des personnes déficientes visuelles

En ce début de janvier 2025, le Campus Louis Braille vient d’accueillir les dix premières start-up sélectionnées pour son programme d’incubation. Ces structures innovantes, choisies parmi 25 candidatures, incarnent la mission du Campus : développer des technologies facilitant l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Parmi elles, GiveVision propose un casque permettant d’améliorer la vision résiduelle lors d’événements culturels et sportifs, tandis que Connect by Ezymob révolutionne la mobilité urbaine avec une application inclusive.

Des initiatives telles que Virtuoz by FeelObject et Touch2See développent des solutions tactiles et audiodescriptives, offrant aux utilisateurs une meilleure compréhension de leur environnement. D’autres, comme Artha France et Sonar Vision, intègrent des technologies avancées, telles que des ceintures haptiques ou des systèmes de guidage ultra-précis. Ces start-up bénéficient non seulement d’un accès à un espace de travail collaboratif, mais aussi de formations, de workshops et d’un accompagnement personnalisé pour accélérer leurs projets.

Un partenariat stratégique et une dynamique inclusive

Au-delà de l’incubation, le Campus Louis Braille s’inscrit dans une démarche de collaboration interdisciplinaire. Son partenariat ambitieux avec Sorbonne Université illustre cette volonté : les deux institutions s’engagent à co-développer des projets de recherche autour de l’accessibilité. Ce travail conjoint vise à intégrer les étudiants déficients visuels dans l’enseignement supérieur et à innover dans les pratiques éducatives, renforçant ainsi l’inclusion à tous les niveaux académiques.

Par ailleurs, le rôle central des personnes malvoyantes dans la conception des solutions proposées est une spécificité du Campus. Leur expérience vécue sert de levier pour créer des innovations adaptées, testées par des panels utilisateurs. Cet écosystème inclusif s’intègre dans une perspective économique durable : avec une population mondiale de personnes malvoyantes en forte croissance, le marché de l’accessibilité représente un enjeu économique de premier ordre. Le Campus Louis Braille montre que miser sur l’inclusion est autant une nécessité sociale qu’un investissement pour l’avenir.

Une réaction ? Laissez un commentaire

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.