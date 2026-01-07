AGS : comment la garantie des salaires amortit la crise sociale en France

Le 6 janvier 2026, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés a publié son premier bilan 2025. Dans une France confrontée à une hausse continue des faillites, l’AGS a mobilisé des moyens financiers et humains inédits pour protéger les salariés, confirmant son rôle central dans l’architecture sociale et économique du pays.

L’AGS, pilier social face à la montée des défaillances d’entreprises

Dans un environnement économique fragilisé, l’AGS agit comme un amortisseur social. Alors que les faillites d’entreprises ont atteint un niveau record en 2024 et poursuivi leur hausse en 2025, le régime de garantie des salaires a permis d’éviter une onde de choc sociale plus large. En effet, selon l’AGS, près de 250 000 salariés ont bénéficié de la garantie en 2025, soit une progression de 1 % par rapport à l’année précédente, confirmant la persistance des tensions économiques, selon le communiqué.

Dans ce contexte, l’AGS a avancé 2,233 milliards d’euros pour assurer le paiement des créances salariales, un montant jamais atteint depuis la création du régime en 1974, selon l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. Christian Nibourel, président de l’AGS, souligne que ce mécanisme permet de « limiter les effets de la crise économique sur le volet social ». Les liquidations judiciaires, souvent synonymes de situations irrémédiables, représentent désormais 60 % des affaires ouvertes, un niveau comparable à celui observé avant la crise sanitaire.

La responsabilité sociale envers les salariés fragilisés

Au-delà des montants, l’action de l’AGS se mesure à son impact humain. Chaque semaine en 2025, plus de 4 800 salariés ont été accompagnés, dont près de 3 000 après une perte d’emploi. En moyenne, le régime a avancé plus de 8 800 euros par salarié, un chiffre révélateur de l’intensité des situations rencontrées, selon l’Association. Cette hausse des montants avancés, en progression de 5 % sur un an, s’explique par plusieurs facteurs structurels. Antonin Blanckaert, directeur général de l’AGS, évoque à la fois l’augmentation du salaire moyen par tête et l’évolution du profil des salariés concernés.

Tous les secteurs de l’économie française sont désormais concernés par les interventions de l’AGS. Toutefois, l’industrie se distingue particulièrement en 2025. Avec plus de 41 800 salariés accompagnés sur l’année, ce secteur représente près de 17 % des bénéficiaires, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Néanmoins, l’AGS accompagne majoritairement des très petites entreprises. En 2025, 84 % des entreprises soutenues comptaient moins de dix salariés. Les interventions auprès de ces TPE ont progressé de 2,8 % en un an, mettant en évidence des faillites souvent qualifiées de silencieuses, mais dont l’impact social est significatif. Ces entreprises, souvent ancrées localement, disposent de peu de marges de manœuvre face aux chocs économiques, renforçant le rôle de l’AGS comme outil de solidarité interentreprises et de cohésion territoriale.

Malgré l’ampleur des chocs économiques, l’AGS affirme avoir maintenu l’équilibre financier de son régime. En 2025, plus de 82 % des demandes d’avance ont été traitées en moins de 48 heures, garantissant un soutien rapide aux salariés concernés.