Adieu le diesel en mer : ce yacht embarque 92m³ d’hydrogène à -253°C

Le superyacht Breakthrough, pionnier de l’hydrogène liquide, pourrait révolutionner la navigation maritime.

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Claire Morel
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Adieu le diesel en mer : ce yacht embarque 92m³ d'hydrogène à -253°C
Adieu le diesel en mer : ce yacht embarque 92m³ d’hydrogène à -253°C © RSE Magazine

Le superyacht Breakthrough, construit par le chantier naval néerlandais Feadship, est le premier superyacht au monde équipé de piles à combustible alimentées par de l’hydrogène liquide. Sa mise à l’eau est prévue en mai 2024 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette technologie réduit les émissions du navire et pourrait servir de modèle pour une navigation plus durable.

Le pari lancé en 2019

Le projet Breakthrough a démarré en 2019 chez Feadship avec l’idée de concevoir un superyacht propulsé par des piles à combustible à hydrogène liquide. Cinq ans de construction ont été nécessaires pour livrer un navire de 118,8 mètres de long, sa longueur ayant été portée de 4 mètres pour répondre aux besoins de stockage de l’hydrogène.

Selon le magazine Science et Vie, cette rallonge a permis d’abriter le réservoir cryogénique à double paroi, capable de contenir près de 4 tonnes d’hydrogène liquide à -253 °C.

Une techno inédite à bord

Le Breakthrough embarque seize cellules PowerCell qui combinent hydrogène et oxygène pour produire de l’électricité. Ce procédé électrochimique ne produit que de l’électricité et de la vapeur d’eau, sans émissions atmosphériques ni particules fines.

Ces cellules développent ensemble 3,2 MW. Le groupe suisse ABB a réalisé l’intégration électrique, avec une architecture en courant continu (DC), couplée aux propulseurs Azipod pour la propulsion.

Les générateurs auxiliaires traditionnels, signés MTU, peuvent fonctionner au HVO. Cette configuration hybride permet une navigation silencieuse à 10 nœuds en zone protégée sans utiliser d’énergie fossile, et garantit un silence total au mouillage pendant sept jours.

Émissions et consommation énergétique : ce que ça change

Le Breakthrough mise aussi sur l’efficacité énergétique. Selon Yacht Environmental Transparency Index, la charge hôtelière représente entre 70 et 78 % de la consommation énergétique annuelle d’un yacht.

Les piles à combustible réduisent fortement cette part, ce qui améliore le bilan environnemental du yacht.

Normes et solutions logistiques sur mesure

Avant le lancement du projet, il n’existait pas de réglementation spécifique pour le stockage d’hydrogène ni pour les systèmes de conversion électrochimique à bord d’un navire. Feadship a travaillé de près avec Lloyd’s Register pour définir de nouveaux protocoles de sécurité, désormais disponibles pour tout le secteur maritime.

Air Products a fourni le ravitaillement en hydrogène cryogénique, effectué pour la première fois aux Pays-Bas en mars 2025, avec des solutions logistiques dédiées, dont des camions-citernes spécialisés.

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