L’abandon de déchets, une pratique encore trop banalisée

Malgré une forte réprobation sociale, l’abandon de déchets reste une réalité quotidienne en France. Une récente étude nationale met en lumière l’ampleur de cette incivilité, ses ressorts profonds et le rôle central joué par l’association Gestes Propres et ses partenaires pour tenter d’inverser durablement la tendance.

Le jet de déchets, une incivilité massivement condamnée mais toujours pratiquée

Une enquête nationale menée par l’IFOP pour l’association Gestes Propres dresse un constat sans appel. Les déchets continuent d’être jetés, abandonnés ou déposés hors des circuits prévus, malgré une conscience collective élevée des impacts environnementaux. Cette persistance interroge les mécanismes sociaux, les croyances et les responsabilités collectives qui entourent l’abandon de déchets en France.

Dans l’espace public, l’abandon de déchets figure désormais parmi les comportements jugés les plus choquants. Selon le baromètre IFOP pour Gestes Propres, 55% des Français considèrent que jeter un déchet par terre constitue une incivilité majeure, à un niveau comparable à d’autres atteintes flagrantes à la propreté urbaine. Pourtant, en dépit de cette condamnation claire, les pratiques demeurent largement répandues.En effet, 35% des personnes interrogées reconnaissent avoir abandonné au moins un déchet au cours des douze derniers mois. Cette contradiction entre discours et comportements révèle un décalage persistant, nourri par l’habitude, la banalisation et parfois l’absence de perception immédiate des conséquences. Ainsi, même lorsque l’incivilité est identifiée, elle n’est pas systématiquement évitée.

La perception du phénomène est, par ailleurs, largement partagée sur l’ensemble du territoire. Les déchets sont jugés omniprésents, notamment en milieu urbain. Selon l’enquête, 91% des Français estiment que l’abandon de petits déchets est fréquent en ville, tandis que 92% portent le même jugement sur les mégots. Cette accumulation visible alimente un sentiment de dégradation durable du cadre de vie.

Abandon de déchets : des mécanismes sociaux profondément ancrés

Au-delà des chiffres, l’étude met en évidence des mécanismes collectifs qui entretiennent l’abandon de déchets. L’un des enseignements majeurs réside dans la force des idées reçues. Une large majorité des répondants commet au moins une erreur de connaissance concernant la nature ou le devenir des déchets. Cette méconnaissance favorise des comportements jugés mineurs, mais répétés.

Ainsi, de nombreux Français estiment que certains déchets finiront de toute façon par être ramassés. Cette croyance est particulièrement marquée dans l’espace urbain. Selon l’étude, une part importante des personnes interrogées pense que les déchets laissés à proximité d’une poubelle ou sur un trottoir seront collectés, ce qui contribue à banaliser l’acte d’abandon. Ce raisonnement transfère implicitement la responsabilité vers autrui.

Par ailleurs, la sanction apparaît comme un levier peu dissuasif. Plus d’un Français sur deux, soit 56%, considère que le risque d’amende pour abandon de déchets est faible, voire inexistant. Cette perception limite l’effet dissuasif de la réglementation et renforce l’idée que l’incivilité reste sans conséquence tangible.

À l’inverse, le regard social joue un rôle déterminant. L’étude montre que 61% des personnes déclarent renoncer à jeter un déchet lorsqu’elles se savent observées. Cette donnée souligne l’importance de la norme sociale et du contrôle collectif dans l’évolution des comportements, bien plus que la seule menace de sanction.

Collectivités, associations d’élus, éco-organismes, entreprises… : Gestes Propres s’appuie sur tout un éventail de partenaires

Face à cette persistance, l’action collective s’organise. Gestes Propres, association environnementale reconnue d’intérêt général, agit depuis plus de cinquante ans pour lutter contre l’abandon de déchets. Son approche repose sur la compréhension fine des comportements, l’accompagnement des acteurs locaux et la mobilisation d’un large réseau de partenaires.

L’association s’appuie notamment sur ce baromètre national pour objectiver les évolutions et adapter ses actions. « Comprendre les comportements pour les faire évoluer est au cœur de notre mission », explique Aude Guiomar, déléguée générale de Gestes Propres. Cette démarche scientifique permet d’orienter les campagnes de sensibilisation en fonction des freins réels observés sur le terrain. Gestes Propres fédère un réseau diversifié de membres et partenaires. Il réunit des collectivités territoriales, des associations d’élus, des éco-organismes, des entreprises et des institutions publiques. Cette diversité permet d’agir simultanément sur plusieurs leviers, qu’il s’agisse de pédagogie, d’équipements, de médiation ou de mobilisation citoyenne.

Parallèlement, l’engagement des citoyens ne doit pas être sous-estimé. Le baromètre révèle que 58% des Français déclarent ramasser des déchets abandonnés par d’autres. Ce chiffre souligne l’existence d’une majorité silencieuse, attachée à la propreté des espaces publics, mais souvent confrontée à la répétition des incivilités. Enfin, l’objectif affiché par Gestes Propres est clair. Installer une mesure régulière et nationale permet non seulement de suivre la persistance de l’abandon de déchets, mais aussi de mesurer les progrès accomplis. « Avec ce baromètre, nous installons une mesure régulière et nationale afin d’objectiver les évolutions », précise Aude Guiomar. Une condition essentielle pour espérer transformer durablement les comportements.