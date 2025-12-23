À 1300 m sous le Pacifique, un robot révèle une découverte qui sidère les scientifiques

À 1 300 mètres sous l’océan, une découverte incroyable pourrait changer notre vision des profondeurs marines.

Dans les profondeurs encore peu explorées de l’océan Pacifique, à environ 1 300 mètres sous la surface, une équipe de scientifiques est tombée sur une découverte remarquable. Là où la pression est 130 fois supérieure à celle de la surface, se trouve un site géologiquement étonnant nommé Karambusel, près de l’île de Lihir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette trouvaille intéresse autant les chercheurs que tous ceux qui s’interrogent sur les mystères des grands fonds marins, largement inexplorés.

La techno qui a permis la plongée

L’expédition était menée par le GEOMAR de Kiel sous la direction du Dr Philipp Brandl, explique le site Jeuxvideo. Les scientifiques ont utilisé un véhicule sous-marin télécommandé (ROV), le Kiel 6000, pour aller sonder ces profondeurs, illustrant l’importance de lexploration océanique. L’engin a dû faire face à des contraintes extrêmes : pression hydrostatique, obscurité, et difficultés techniques liées à la communication et à l’alimentation.

Le Kiel 6000 est construit avec des matériaux robustes, comme des alliages de titane, et des systèmes d’étanchéité sophistiqués. Il était relié au navire de surface par un câble ombilical en fibre optique de plusieurs kilomètres, ce qui permettait de transmettre des flux vidéo en haute définition et d’alimenter son moteur. Malgré tout, la mission a été limitée par l’autonomie des batteries et par des conditions météorologiques difficiles.

Une géologie surprenante et une faune inédite

Karambusel présente un spectacle rare : des sources hydrothermales chaudes et des suintements froids se côtoient à seulement quelques centimètres. Les caméras du robot ont filmé des fluides très chauds jaillissant à côté de suintements de gaz froids, formant ce que les chercheurs appellent un « réacteur chimique naturel ». Cette configuration s’explique par la structure volcanique du mont sous-marin et par des réseaux de fractures qui laissent remonter les fluides.

Cette dynamique alimente une biomasse exceptionnelle : moules, vers tubicoles et concombres de mer y abondent. La vie observée ne dépend pas de la lumière du soleil mais de la chimiosynthèse, où des bactéries transforment des composés chimiques en nutriments.

