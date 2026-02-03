À 1 500 mètres sous la mer, une découverte bouleverse l’histoire du XVIe siècle

Les profondeurs marines recèlent des trésors historiques incroyables. Nations, empires et civilisations ont laissé leur empreinte sous la surface des océans, rivières et lacs. Les fonds marins servent de véritables gisements archéologiques : des millions d’épaves, des villes submergées et des artefacts continuent de passionner archéologues et grand public.

Les récentes trouvailles (structures romaines, casques médiévaux, navires engloutis) apportent un éclairage vivant sur notre passé collectif, tout comme la découverte d’une cité sous-marine en Inde.

Structures et artefacts romains sous l’eau

Selon le magazine espagnol Muy Interesante, près de Campo di Mare, sur la côte d’Étrurie en Italie, une structure romaine circulaire de 50 mètres de diamètre a été mise au jour. On y a identifié des murs en briques et des sols en opus spicatum (pose en chevrons), ce qui pourrait indiquer un pavillon d’une villa romaine.

Plus au nord, au large de Portorož, en Slovénie, des vestiges romains (amphores et mâts en bois datés du IIIe et IVe siècles) ont révélé l’existence d’un port antique.

Toujours en Slovénie, des fouilles sous-marines ont aussi révélé une ferme piscicole romaine, montrant l’ingéniosité des Romains pour aménager leurs côtes.

De la Sicile à l’Italie : découvertes marquantes

À Vendicari, en Sicile, des archéologues de l’Université de Naples ont trouvé un casque médiéval tardif, le cabasset (un type de casque). Il reposait à seulement 5 mètres de profondeur.

Cette zone est riche en vestiges : on y trouve aussi une usine de thon construite par le baron Modica Munafò.

Au large des côtes de Syracuse, deux ancres en pierre de l’époque grecque archaïque ont été retrouvées, témoignant des liens étroits entre la région et les civilisations grecques antiques.

Épaves et missions sous-marines

Dans les Florida Keys, aux États-Unis, l’HMS Tyger, navire de guerre britannique lancé en 1647, a été identifié grâce à la découverte de canons situés à 457 mètres du site initial. Cette frégate, échouée en 1742, rappelle l’importance des routes maritimes au fil des siècles.

En Grèce, près de l’île de Kassos, des campagnes archéologiques ont mis au jour 10 épaves, couvrant des périodes allant de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale, et illustrant les échanges commerciaux entre les civilisations méditerranéennes.

En Sardaigne, la découverte fortuite faite par un plongeur a révélé entre 30 000 et 50 000 pièces de bronze datées du IVe siècle, vestiges des réformes monétaires de l’empereur Dioclétien.

Pillages et protection du patrimoine

Toutes ces richesses sont malheureusement menacées. L’épave hellénistique découverte au large de Cannes, en France, a subi des pillages intensifs, causant des pertes irréparables pour l’histoire maritime. Cela montre l’urgence de protéger ces sites qui enrichissent le patrimoine humain.

De la même manière, les opérations visant à extraire et étudier des artefacts néolithiques au large de Capri (comme des nucléus d’obsidienne) doivent être renforcées pour prévenir de nouveaux pillages.