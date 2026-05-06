Pourquoi des milliers de pêcheurs chinois s’alignent en silence pour bloquer des zones entières de mer, et ce que ça cache vraiment

En janvier dernier, la Chine a orchestré une expansion territoriale massive de plus de 1 400 bateaux de pêche dans la mer de Chine orientale. Ce rassemblement a attiré l’attention internationale, montrant une manœuvre géopolitique subtile mais importante. L’événement, mis en lumière par The New York Times et Agenzia Nova, soulève des interrogations sur les ambitions maritimes de la Chine et leurs conséquences possibles pour la sécurité régionale.

Une mobilisation comme on n’en a pas vue

À partir de mi‑janvier, la Chine a lancé une opération de grande ampleur, coordonnant plus de 1 400 bateaux pour former une gigantesque barrière artificielle de plus de 370,4 km. La flotte a cessé ses activités de pêche habituelles pour se concentrer dans une zone maritime stratégique. Le 11 janvier, les embarcations ont quitté divers ports pour se regrouper, obligeant les navires commerciaux à zigzaguer pour éviter des collisions.

Cette action s’inscrit dans la continuité d’un précédent du 25 décembre, quand deux formations parallèles avaient déjà couvert plus de 466 km en une configuration en « L » inversé. Ces opérations montrent un haut niveau de coordination logistique de la flotte civile de pêche chinoise, et renforcent la capacité de Pékin à contrôler efficacement des zones maritimes disputées.

Qui est derrière et pourquoi

Les bateaux mobilisés par la Chine s’inscrivent dans une stratégie visant à contrôler les aires contestées sans recourir directement aux forces militaires. En créant ces barrières flottantes, la Chine envoie un message à ses voisins, notamment le Japon, Taïwan, et les Philippines. D’après des experts, cette projection de pouvoir non conventionnelle mêle éléments civils, économiques et militaires, établissant un précédent stratégique dans la gestion des espaces maritimes.

La capacité à rassembler et coordonner ces effectifs fait penser à l’émergence d’une « milice maritime » orchestrée par Pékin. Comme le souligne l’analyste Gregory Poling : « Ils ne pêchent presque certainement pas, et je ne peux penser à aucune explication qui ne soit pas dirigée par l’État. »

Qu’est‑ce que ça change pour la sécurité en mer

Le déploiement de cette flotte de pêche a des conséquences directes sur la navigation commerciale et militaire dans la région. Les « artères maritimes », vitales pour le commerce, deviennent soudainement difficiles à traverser. Les navires commerciaux sont contraints à des détours imprévus, illustrant les perturbations importantes causées par ces manœuvres sur le trafic maritime. Jason Wang, témoin de l’événement, commente : « Je me suis dit à moi‑même, ‘Ce n’est pas normal’. »

Par ailleurs, ces opérations aggravent les tensions dans une région où les revendications territoriales sont déjà une source de conflit. En utilisant sa flotte civile de pêche, la Chine évite le déploiement militaire direct tout en consolidant sa présence maritime.