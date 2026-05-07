Face aux risques climatiques, ce sac d’urgence pourrait bientôt devenir indispensable

Chaque Français devrait réfléchir à son sac d’urgence face à l’intensification des catastrophes climatiques.

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Clément Prat
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Face aux risques climatiques, ce sac d’urgence pourrait bientôt devenir indispensable
Face aux risques climatiques, ce sac d’urgence pourrait bientôt devenir indispensable © RSE Magazine

La Croix-Rouge française a lancé un message frappant : chaque Français devrait se préparer un « sac d’urgence » ou « Catakit » pour faire face à d’éventuelles catastrophes naturelles, rapporte Futura Sciences. Avec l’intensification des risques climatiques, cette mesure vise à renforcer la résilience individuelle et collective. Reste la question : est-ce une précaution justifiée ou une source d’inquiétude excessive ?

Une situation climatique qui inquiète

Dans un rapport qualifié d’alarmant, la Croix-Rouge française, en partenariat avec le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), tire la sonnette d’alarme sur la vulnérabilité des Français. Une large majorité de citoyens se sent démunie face à des catastrophes climatiques comme les inondations, les incendies de forêt ou encore les canicules.

Cette impression de faiblesse est accentuée par une prise de conscience jugée insuffisante des risques liés au réchauffement climatique et aux points de bascule. L’étude décrit une situation alarmante : la population est peu préparée aux événements climatiques extrêmes qui menacent de plus en plus le pays. Le rapport rappelle que la capacité d’un pays à faire face à ces crises dépend en grande partie de la préparation de ses citoyens et appelle donc à une mobilisation générale.

Le sac d’urgence : un kit pour tenir 24 à 48 heures

Le principe du « sac d’urgence » est simple : préparer chaque foyer à couvrir ses besoins vitaux pendant 24 à 48 heures en cas de crise, similaire à un kit de survie. Ce kit de survie aide les familles à gérer les premières heures d’une catastrophe, avant l’arrivée des secours ou une éventuelle évacuation. Il doit contenir des éléments précis pour répondre à cinq besoins fondamentaux : se nourrir, s’hydrater, se soigner, se protéger et se signaler.

Concrètement, la Croix-Rouge recommande d’inclure dans ce kit des aliments non périssables, des médicaments de première nécessité, une radio à piles ainsi que des copies de documents importants. Ces éléments sont choisis pour maximiser les chances de tenir lors de situations critiques.

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