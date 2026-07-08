Prévoyance : plus de 94% des salariés du privé sont couverts, mais des disparités persistent

La prévoyance collective s’est imposée comme un pilier essentiel de la protection sociale des salariés français. Une étude publiée le 7 juillet 2026 par la Fédération des institutions paritaires de protection sociale (FIPS), réalisée avec KANONIK, révèle qu’une très large majorité des salariés du secteur privé bénéficie désormais d’une couverture. Derrière ce chiffre global se cachent toutefois des écarts entre branches, ainsi qu’une évolution continue des garanties négociées par les partenaires sociaux.

La prévoyance couvre désormais une très large majorité des salariés

La couverture en prévoyance des salariés français continue de progresser. Les résultats de l’étude publiée le 7 juillet 2026 par la Fédération des institutions paritaires de protection sociale (FIPS), en partenariat avec KANONIK, dressent un état des lieux particulièrement complet des régimes prévus par les conventions collectives nationales au 1er janvier 2026. Basée sur l’analyse de 198 conventions collectives représentant l’immense majorité des salariés du secteur privé, cette enquête met en évidence une généralisation progressive des garanties contre les principaux aléas de la vie professionnelle.

Longtemps considérée comme un avantage réservé à certains secteurs ou aux cadres, la prévoyance constitue aujourd’hui un élément central du dialogue social. Les accords de branche, complétés dans de nombreux cas par des accords d’entreprise, permettent de protéger les salariés face aux conséquences financières d’un arrêt de travail, d’une invalidité ou d’un décès. Les données montrent également que les partenaires sociaux poursuivent leurs négociations afin d’améliorer régulièrement ces dispositifs.

Premier enseignement de l’étude : la prévoyance est aujourd’hui presque généralisée dans le secteur privé. Sur les 21,1 millions de salariés que compte ce dernier, 19,8 millions, soit 94%, relèvent d’une convention collective prévoyant un régime de prévoyance. Au total, 177 des 198 conventions collectives nationales étudiées comportent désormais un dispositif couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès.

Cette progression résulte d’un mouvement engagé depuis plus de vingt ans par les partenaires sociaux. Les négociations menées au niveau des branches professionnelles ont progressivement construit des régimes adaptés aux spécificités des métiers, tout en venant compléter les prestations versées par la Sécurité sociale. Selon Quentin Bériot, délégué général de la FIPS, « toutes nos études depuis une décennie disent la même chose : en prévoyance la négociation collective est efficace dans les branches ». Il souligne qu’elle permet d’adapter les garanties aux risques propres à chaque profession tout en tenant compte des capacités financières des entreprises et des salariés.

L’étude montre néanmoins que cette couverture n’est pas totalement universelle. Vingt-et-une conventions collectives, représentant près de 900.000 salariés, ne prévoient toujours aucun régime de prévoyance de branche. Cette situation concerne notamment certaines branches des industries chimiques, de la publicité, des sociétés financières, du commerce de l’habillement ou encore du Crédit mutuel.

Pour autant, cette absence d’accord de branche ne signifie pas nécessairement une absence de protection. Les auteurs de l’étude soulignent qu’une grande partie de ces salariés bénéficie malgré tout d’accords d’entreprise instaurant des garanties collectives. De grands groupes comme Air Liquide, Arkema, TotalEnergies, Publicis, JCDecaux, Kiabi ou encore Promod disposent ainsi de leurs propres dispositifs. En tenant compte de ces accords d’entreprise, le taux réel de couverture apparaît donc supérieur aux 94% mesurés uniquement à partir des conventions collectives.

Les salariés bénéficient d’une prévoyance de plus en plus protectrice

Au-delà du taux d’équipement, l’étude met en évidence le niveau relativement élevé des garanties négociées dans les branches professionnelles. L’objectif consiste à compléter les prestations de la Sécurité sociale afin de limiter les pertes de revenus lorsque survient un accident de la vie.

En matière d’incapacité temporaire de travail, 169 conventions collectives prévoient une indemnisation spécifique. Le maintien de revenu atteint en moyenne 76% du salaire de référence, alors que le régime obligatoire couvre généralement 50% du salaire dans la limite de 1,4 SMIC. Pour Bertrand Boivin-Champeaux, directeur Métiers de la protection sociale de la FIPS, cette volonté de compléter largement les prestations du régime général illustre l’attention portée par les partenaires sociaux à la sécurisation financière des salariés.

Les garanties couvrant l’invalidité affichent également des niveaux importants. Pour l’invalidité de première catégorie, 147 conventions collectives assurent une prise en charge moyenne équivalente à 50% du salaire de référence, contre 30% versés par le régime obligatoire. Les invalidités les plus lourdes bénéficient d’une protection encore supérieure : 170 conventions collectives garantissent en moyenne 77% du salaire de référence pour les invalidités de deuxième et troisième catégories.

La protection des proches constitue un autre axe majeur des dispositifs de prévoyance. L’étude recense 167 conventions collectives comportant une garantie décès. Pour un salarié marié, pacsé ou vivant en concubinage, le capital versé représente en moyenne 168% du salaire annuel de référence. Pour un salarié célibataire, il atteint encore 140%. De nombreuses branches complètent ces capitaux par des rentes éducation, des rentes destinées au conjoint survivant ou encore des prises en charge des frais d’obsèques, offrant ainsi une couverture plus complète des conséquences financières d’un décès.

Cette logique d’amélioration continue ne se limite pas aux montants versés. Les garanties évoluent également afin de mieux répondre aux réalités professionnelles. Les secteurs présentant des risques particuliers, comme le bâtiment, les transports ou certaines activités de presse, disposent ainsi de dispositifs adaptés aux contraintes spécifiques de leurs métiers, traduisant une personnalisation croissante de la protection sociale négociée au niveau des branches.

La prévoyance continue de progresser grâce aux négociations des salariés

Si le niveau de couverture apparaît déjà élevé, les auteurs de l’étude insistent surtout sur la dynamique des négociations collectives observée ces dernières années. Depuis 2022, une dizaine de branches professionnelles représentant près de trois millions de salariés ont créé ou profondément révisé leur régime de prévoyance. Cette évolution concerne aussi bien des secteurs industriels que les services, illustrant une volonté de renforcer progressivement les garanties.

Parmi les évolutions les plus significatives figurent la nouvelle convention collective de la métallurgie, les accords conclus dans l’industrie laitière, le ferroviaire, les industries charcutières ou encore la fabrication des ciments. Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile s’est lui aussi doté d’un régime de prévoyance avec l’entrée en vigueur de sa nouvelle convention collective. Plus récemment, le travail temporaire a instauré une couverture obligatoire pour l’ensemble de ses salariés permanents à compter du 9 janvier 2026.

Cette progression témoigne d’une adaptation constante des dispositifs aux transformations du marché du travail. Les partenaires sociaux prennent désormais davantage en compte les nouveaux risques professionnels, les évolutions démographiques des effectifs ainsi que les attentes croissantes des entreprises en matière d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs. Dans un contexte où les difficultés de recrutement demeurent fortes dans de nombreux secteurs, la qualité de la protection sociale devient un élément de différenciation pour les employeurs.

L’étude montre également que les accords de branche ne constituent qu’un socle minimal. Les entreprises disposent d’une marge de manœuvre importante pour améliorer les garanties, relever les niveaux d’indemnisation ou ajouter des prestations spécifiques répondant à leurs propres enjeux RH. Cette complémentarité explique pourquoi certains secteurs officiellement dépourvus d’accord de branche présentent malgré tout un niveau élevé de couverture grâce aux accords négociés directement dans les entreprises.

La prévoyance dépasse désormais la seule indemnisation des risques

Les enseignements de l’étude ne se limitent pas aux garanties financières. Les auteurs mettent également en avant le développement du Degré Élevé de Solidarité (DES), un mécanisme introduit par la loi afin de financer des actions de prévention et d’accompagnement au bénéfice des salariés. Concrètement, les partenaires sociaux peuvent consacrer 2% des cotisations à des dispositifs dépassant la seule indemnisation des sinistres. Il peut s’agir d’actions de prévention des risques professionnels, d’aides sociales destinées aux salariés confrontés à des situations difficiles, de campagnes de sensibilisation ou encore de programmes de formation adaptés aux besoins des branches.

Aujourd’hui, 71 conventions collectives ont mis en œuvre ce dispositif. Celui-ci concerne près de 10 millions de salariés répartis dans environ 1,8 million d’entreprises, soit près d’un salarié du secteur privé sur deux. Son développement illustre une évolution profonde de la prévoyance collective, qui ne consiste plus uniquement à indemniser les conséquences d’un accident de la vie, mais cherche également à prévenir leur survenue et à accompagner les salariés avant même que les difficultés n’apparaissent.

Selon Quentin Bériot, les partenaires sociaux « utilisent de plus en plus ce dispositif car il leur permet de créer des mécanismes de solidarité au sein de la branche qui dépassent le cadre strict des garanties ». Le délégué général de la FIPS estime également que cette approche permet de développer de véritables politiques de prévention adaptées aux réalités de chaque profession.

Cette logique repose largement sur la connaissance fine des métiers par les partenaires sociaux. Les branches identifient les risques spécifiques auxquels sont exposés leurs salariés et ajustent les garanties en conséquence. Les transports peuvent ainsi prévoir des protections renforcées en cas d’accident de circulation, le bâtiment développe des dispositifs adaptés aux risques physiques liés aux chantiers, tandis que certaines professions de la presse prennent en compte les situations particulières auxquelles sont confrontés les journalistes exerçant sur des terrains sensibles.

Au final, l’étude FIPS-KANONIK confirme que la prévoyance constitue aujourd’hui un élément structurant de la protection sociale des salariés du secteur privé. Si quelques disparités subsistent encore entre les branches, la couverture apparaît désormais largement généralisée et continue de s’enrichir grâce à la négociation collective, aux accords d’entreprise et au développement d’actions de solidarité et de prévention qui dépassent désormais le simple cadre assurantiel.