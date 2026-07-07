Investissement : apprendre avant d’agir, le nouveau réflexe des épargnants

Avec son Académie du PEA, Saxo Banque ne lance pas seulement un outil de formation financière. La banque met le doigt sur une préoccupation beaucoup plus large : dans une période où les Français cherchent à protéger leur avenir, savoir quoi faire de son épargne devient presque aussi important que le fait d’en avoir.

Longtemps, l’investissement en Bourse a semblé appartenir à un monde à part. Celui des spécialistes, des patrimoines déjà constitués, des mots compliqués et des décisions prises loin du quotidien. Cette distance se réduit. Les plateformes en ligne se sont multipliées, les frais sont plus visibles, les démarches sont simplifiées. Pourtant, pour beaucoup de ménages, une question demeure : par où commencer sans faire n’importe quoi ?

C’est précisément sur ce terrain que Saxo Banque intervient avec le lancement de l’Académie du PEA, un programme pédagogique gratuit, accessible sans ouverture de compte, consacré au Plan d’Épargne en Actions. L’annonce, faite à Paris le 7 juillet 2026, intervient alors que la banque souligne une progression rapide du nombre de Français qui découvrent la Bourse. Selon son communiqué, 780 000 personnes auraient investi pour la première fois en 2025, contre 516 000 en 2024 et 329 000 en 2023.

L’argent, un sujet intime devenu enjeu collectif

Ces chiffres racontent plus qu’un simple engouement pour les marchés financiers. Ils disent quelque chose d’une société où chacun cherche à reprendre la main sur son avenir matériel. Face au coût de la vie, aux inquiétudes sur les retraites et au sentiment que l’épargne classique ne suffit plus toujours, investir apparaît pour certains comme une solution possible. Mais cette solution reste chargée d’angoisse.

Selon un sondage OpinionWay réalisé pour Saxo en juin 2026, 92 % des Français citent au moins un frein au fait d’investir en Bourse. La peur de perdre son argent arrive en tête, mentionnée par 46 % des répondants, tandis que le manque de connaissance financière est cité par 20 % de la population.

Pour un lecteur qui se demande quoi faire, ces pourcentages ont une utilité très concrète : ils montrent qu’hésiter n’est pas anormal. La prudence n’est pas un défaut. Elle devient problématique seulement lorsqu’elle se transforme en blocage total, ou lorsqu’elle pousse à prendre une décision trop rapide sous l’effet d’un conseil entendu, d’une vidéo vue en ligne ou d’une peur de “rater le bon moment”.

La première étape n’est donc pas d’investir. C’est de clarifier sa situation. A-t-on une épargne de sécurité ? Peut-on immobiliser une partie de son argent plusieurs années ? Comprend-on ce que l’on achète ? Supporterait-on de voir son placement baisser temporairement ? Ces questions simples valent mieux qu’un passage à l’action précipité.

Le PEA, utile pour certains, intimidant pour beaucoup

Le Plan d’Épargne en Actions occupe une place particulière dans le paysage financier français. Il est connu, souvent recommandé, parfois ouvert sans être réellement utilisé. Saxo Banque indique que 7,3 millions de PEA sont aujourd’hui ouverts en France, mais que près de huit sur dix affichent moins de 15 000 euros de versements.

Ce chiffre est révélateur. Il ne suffit pas d’avoir accès à un outil pour s’en emparer. Beaucoup d’épargnants possèdent une enveloppe, mais ne savent pas comment l’alimenter, à quel rythme, avec quels produits, ni selon quelle logique. D’autres craignent de perdre le fruit d’années d’efforts. Pour des foyers dont le budget est déjà serré, cette peur est rationnelle.

C’est là que le sujet devient social. Les ménages ne partent pas tous du même point. Certains ont grandi dans un environnement où l’on parle d’actions, d’impôts, de transmission ou de diversification. D’autres découvrent ces notions tardivement, parfois seuls, parfois avec le sentiment d’être illégitimes. L’écart n’est donc pas uniquement financier. Il est aussi culturel.

Dans son communiqué, Fabien Keryell, CEO de Saxo Banque en France, résume ce changement de perspective : « Le véritable enjeu est ailleurs : celui de la compréhension. » La formule est centrale. L’accès aux marchés a progressé. La compréhension, elle, reste inégalement répartie.

Apprendre avant d’agir : une méthode plus qu’un réflexe

L’Académie du PEA proposée par Saxo Banque comprend six modules pédagogiques, dix-huit vidéos courtes et illustrées, ainsi que des fiches téléchargeables. Le programme aborde les bases de l’épargne, le fonctionnement de la Bourse, les instruments financiers, les spécificités du PEA, sa fiscalité et les grands principes d’une stratégie d’investissement de long terme.

Pour le public visé, l’intérêt d’un tel parcours n’est pas seulement d’accumuler des définitions. Il est de créer un temps d’arrêt. Avant d’ouvrir un compte, avant de verser de l’argent, avant de choisir un produit, il faut comprendre ce que l’on attend de son épargne. Veut-on préparer un projet ? Construire un complément à long terme ? Découvrir progressivement les marchés ? Ou simplement ne plus laisser dormir son argent sans réflexion ?

Cette démarche permet aussi d’éviter une erreur fréquente : croire que l’investissement est réservé aux personnes très informées, puis basculer brutalement dans l’excès inverse, en pensant qu’il suffit de suivre une tendance pour réussir. Entre la peur totale et la confiance aveugle, il existe une voie plus réaliste : apprendre progressivement, commencer petit si sa situation le permet, vérifier les frais, diversifier et ne jamais investir une somme dont on pourrait avoir besoin à court terme.

Un programme gratuit peut aider, à condition d’être utilisé pour renforcer son jugement, non pour déléguer sa décision. Saxo Banque rappelle d’ailleurs dans son document que les informations fournies ne constituent pas une recommandation personnalisée et que tout investissement comporte un risque de perte.

Ce que les lecteurs peuvent faire maintenant

La première chose à faire est de séparer son argent en trois catégories. L’argent du quotidien sert aux dépenses courantes. L’épargne de précaution sert aux imprévus. L’argent éventuellement investissable est celui dont on peut accepter l’immobilisation et les variations. Cette distinction évite de mettre en danger son équilibre personnel.

La deuxième est de se former sans honte. Ne pas comprendre le PEA, la fiscalité, les actions ou les fonds n’a rien d’exceptionnel. La culture financière ne s’acquiert pas naturellement. Elle se construit. Lire, regarder des modules pédagogiques, comparer plusieurs explications, poser des questions à un conseiller ou à un professionnel permet d’avancer avec plus de lucidité.

La troisième est de refuser l’urgence. Un placement mal compris peut coûter plus cher qu’une occasion manquée. Dans une société où les décisions financières sont de plus en plus accessibles en ligne, le vrai luxe n’est pas d’aller vite. C’est de prendre le temps de savoir pourquoi l’on agit.

L’Académie du PEA de Saxo Banque s’inscrit donc dans une évolution plus large : l’investissement devient un sujet du quotidien, mais il ne doit pas devenir une nouvelle injonction sociale. Tout le monde n’a pas les mêmes moyens, les mêmes priorités ni la même tolérance au risque. La démocratisation financière ne consistera pas à pousser chacun vers la Bourse. Elle consistera à donner à chacun les moyens de décider, avec suffisamment de connaissances pour investir, attendre ou renoncer sans subir.