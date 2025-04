40 milliards à trouver… sans toucher aux impôts ? La promesse risquée d’Éric Lombard

Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, vient de présenter un plan budgétaire qui ose viser gros pour diminuer le déficit public tout en évitant de faire grimper les impôts pour les foyers modestes. Alors que la situation économique reste tendue , ce budget pour 2026 s’annonce comme un tournant pour l’avenir financier du pays.

Objectif budgétaire : viser haut

L’annonce d’Éric Lombard intervient après un budget de 2025 conclu dans la douleur. Pour 2026, le ministre fixe un but bien précis : ramener le déficit à 4,6% du PIB et viser le seuil de 3% d’ici 2029. Ce chantier ambitieux suppose de réaliser des économies pour réduire le déficit de 40 milliards d’euros sans augmenter les impôts pour les ménages les plus fragiles.

Aujourd’hui, la situation financière inquiète. Le déficit public devrait s’élever à 175 milliards d’euros en 2024 (soit environ 6% du PIB), après avoir été de 5,5% en 2023 et de 4,7% en 2022. Par ailleurs, la dette publique tourne autour de 3 300 milliards d’euros (un problème structurel que la Cour des Comptes estime nécessiter un ajustement budgétaire de 110 milliards d’euros pour l’année prochaine).

Les stratégies et mesures fiscales

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte surtout sur des économies budgétaires. Éric Lombard précise que « ce sera surtout des économies » (BFMTV ) et exclut formellement une hausse d’impôts pour les foyers modestes. Parmi les mesures notables, il y a l’arrêt de l’impôt exceptionnel sur les grandes entreprises, même si la contribution des plus grandes fortunes françaises est maintenue à hauteur de 2 milliards d’euros.

Le ministre évoque également la nécessité de réguler la suroptimisation fiscale et souhaite pérenniser cette contribution pour les personnes disposant de hauts revenus ou d’un lourd patrimoine. Parallèlement, il espère augmenter les recettes grâce à une croissance économique attendue.

Des prévisions économiques incertaines

Les perspectives économiques restent toutefois hésitantes. La croissance prévue pour 2025 avait été fixée à 0,9%, avant d’être ramenée à 0,7% à cause des tensions commerciales internationales. Ces incertitudes rendent l’atteinte des objectifs budgétaires encore plus compliquée.

Face à ces défis, un comité d’alerte s’est réuni le 15 avril. Ce groupe, qui réunissait partenaires sociaux, parlementaires et le Premier ministre, a notamment discuté de la possible taxation des retraités aisés et d’une hausse du prix des médicaments. La question de l’âge de départ à la retraite était également sur la table, avec des options allant de 62 à 64 ans.

En route vers un futur budgétaire maîtrisé

Alors que le pays doit rembourser de plus en plus ses créanciers — plus de 50 milliards d’euros l’an passé et près de 70 milliards cette année — Éric Lombard reste ferme : « Nous ferons les ajustements qu’il faut, il est hors de question d’augmenter les impôts ». Cette détermination traduit une volonté d’imposer une discipline budgétaire stricte tout en gérant des conditions économiques difficiles.

Ce budget pour 2026 marque ainsi une étape importante dans la gestion des finances publiques. Il réaffirme l’engagement du gouvernement à réduire significativement le déficit, sans alourdir la charge fiscale des ménages modestes. Le véritable défi sera désormais de mettre en œuvre ces mesures dans un environnement mondial incertain qui demande de rester vigilant et de savoir s’adapter.