27 millions de tonnes de plastique toxique : le danger qu’on ne voit pas venir

Nos océans, longtemps vus comme des espaces infinis et mystérieux, cachent un problème inquiétant : une énorme quantité de pollution plastique. Ce phénomène a intrigué les scientifiques pendant des années, jusqu’à ce qu’une équipe néerlandaise fasse une découverte qui change la donne. Ils ont mis en lumière que l’Atlantique Nord contient 27 millions de tonnes de nanoplastiques, ces particules si minuscules qu’elles échappaient aux instruments habituels.

Les néerlandais font une trouvaille de taille

Le NIOZ (Institut royal néerlandais de recherche sur la mer) et l’Université d’Utrecht ont été au cœur de cette avancée. Les chercheurs y ont montré que les nanoplastiques étaient au centre du mystère du plastique disparu. Ces particules microscopiques (moins de 1 micromètre) passent à travers les filtres utilisés pour repérer les microplastiques plus gros. Autrement dit, les détecter était vraiment compliqué, mais cette caractéristique a permis aux scientifiques d’éclaircir une partie du dilemme environnemental qui les préoccupait.

L’expédition a été menée par Sophie ten Hietbrink, doctorante à l’Université d’Utrecht, lors d’une traversée de l’Atlantique Nord, des Açores aux côtes européennes. En collectant de l’eau à douze points bien choisis, l’équipe a confirmé qu’il existait une présence massive de ces particules invisibles en suspension.

La face cachée de la pollution marine

Les nanoplastiques représentent aujourd’hui la part dominante de la pollution dans nos mers, bien au-delà de ce que l’on voit à l’œil nu. Tandis que les macroplastiques (d’au moins 5 millimètres) et les microplastiques (moins de 5 millimètres) sont déjà connus pour leurs méfaits sur l’environnement marin, ce sont ces minuscules particules qui posent le plus gros souci. Elles proviennent de plusieurs sources :

les fleuves

les gouttes de pluie

la dégradation continue des déchets plastiques déjà présents

Sophie ten Hietbrink parle même d’une « quantité choquante » et insiste sur l’urgence environnementale que cette pollution fait peser sur nos mers. Helge Niemann, co-auteur de l’étude, ajoute : « On sait déjà que les nanoplastiques peuvent s’infiltrer jusque dans notre organisme. On en trouve même dans le tissu cérébral. »

Les nanoplastiques dans la chaîne alimentaire

Les conséquences sur la santé et la nature sont multiples. Ces particules contaminent la chaîne alimentaire dès leur présence dans les bactéries et micro-organismes marins, avant d’être ingérées par les poissons et, finalement, par nous. Le fait qu’elles puissent se retrouver dans le corps humain, y compris dans le cerveau, inquiète franchement quant à impacts sanitaires de cette pollution.

En s’intégrant progressivement dans la biosphère, ces particules s’installent durablement dans notre environnement, tout comme le vortex de déchets dans le Pacifique. La seule manière de stopper leur prolifération, c’est de mettre un terme immédiat à toute nouvelle pollution plastique.

Une urgence mondiale à prendre au sérieux

L’étude a été publiée le 9 juillet 2025 dans la revue Nature, apportant un éclairage marquant sur cette menace invisible qui plane au-dessus de nos océans. Même si, pour l’instant, la découverte concerne principalement l’Atlantique Nord, on peut facilement imaginer que le phénomène se retrouve dans d’autres mers de la planète.