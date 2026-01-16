20 mètres de congères : la route la plus extrême du monde n’existe qu’un mois par an

Chaque année, la route alpine Tateyama Kurobe au Japon devient un spectacle fascinant qui attire des milliers de visiteurs, tous impressionnés par les immenses murs de neige qui bordent cette voie unique. Le déblaiement de ces montagnes enneigées, qui peuvent atteindre jusqu’à 20 mètres de hauteur, demande une vraie prouesse logistique et marque le début de l’année dans les préfectures de Nagano et de Toyama.

La route alpine Tateyama Kurobe, une mer de blancheur

Sculptée avec précision dans la neige, la portion la plus célèbre de la route alpine Tateyama Kurobe est un corridor de 500 mètres traversant des congères aux hauteurs vertigineuses, explique Ouest France. Perchée à 2 450 mètres d’altitude, cette route qui serpente à travers les paysages immaculés du mont Tate attire autant les piétons que les bus, qui semblent littéralement fendre une mer de blancheur au cœur du Yuki no Otani (le « canyon de neige »).

Pour parcourir ces 37 kilomètres, les voyageurs empruntent une succession de moyens de transport (train, funiculaire, téléphérique et bus) le tout géré par la société Tateyama Kurobe Kanko Co. Cet itinéraire pittoresque et symbolique offre une alternative aux routes plus directes reliant Toyama et Nagano.

Le déneigement : un chantier titanesque

Le déblaiement annuel commence dès le début de janvier pour permettre l’ouverture de la portion concernée à la mi-avril. Ce travail colossal est généralement achevé en environ un mois, selon Slashgear.com. Les bulldozers et chasse-neige de Tateyama Kurobe Kanko Co. se lancent alors dans une véritable bataille contre la neige, façonnant patiemment ces immenses murs qui forment un spectacle naturel à couper le souffle.

Avec les chutes de neige régulières et abondantes de la région, les murs peuvent atteindre leur taille maximale jusqu’à la mi-juin, avant de se stabiliser autour de 10 mètres pendant l’été. Cette scène, à la fois éphémère et impressionnante, fait pleinement partie de l’expérience touristique japonaise au printemps, offrant à chacun la chance de marcher entre ces géants de glace.

À ne pas rater : une visite au printemps

Le printemps reste la période la plus prisée pour admirer ces phénomènes, mais le mois de juin est recommandé si vous cherchez une visite plus tranquille, avec moins de monde. Comme le rappellent les gestionnaires de l’itinéraire : « la fréquentation touristique étant moindre, vous profiterez d’une visite plus paisible ». Pensez néanmoins à prévoir des vêtements chauds, des lunettes de soleil et de la crème solaire pour lutter contre les reflets puissants du soleil sur la neige.