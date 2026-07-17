Ni l’eau ni le bicarbonate : une étude révèle ce qui élimine vraiment 99% des pesticides sur vos fruits en 2 minutes

Rapporter des fruits frais à la maison, les rincer sous l’eau et espérer qu’ils tiennent jusqu’au bout de la semaine sans moisir ni brunir : le rituel est banal, mais il cache deux inquiétudes bien réelles. D’un côté, le gaspillage, avec près d’un quart des produits frais jetés chaque année dans le monde. De l’autre, la crainte des résidus de pesticides, qui a relancé cet été une vieille recette de grand-mère.

En juillet 2025, le site Marmiton a relayé une vidéo publiée sur le compte Instagram @prendsunfruit, suivi par plus de 169 000 personnes. Le message : un bain de vinaigre blanc et de bicarbonate de sodium retirerait jusqu’à 90 % des résidus de pesticides sur certaines peaux de fruits et légumes. La promesse de produits « sans pesticides » a cumulé des millions de vues. La réalité, elle, est nettement plus nuancée.

Ce que mesurent vraiment les études

Une revue de littérature publiée en 2026 dans la revue Frontiers in Environmental Health a compilé 47 études sur le lavage des fruits et légumes. Les résultats médians de réduction des résidus donnent la mesure de l’écart avec la promesse virale : un simple rinçage à l’eau courante retire environ 30,2 % des résidus, un trempage dans l’eau seule 33,7 %, un bain au bicarbonate 50,9 %, et une solution à base de vinaigre ou d’acide acétique 54,2 %. Loin, donc, des 90 % annoncés sur Instagram, et surtout très loin d’un nettoyage total.

Une étude de l’université du Massachusetts Amherst, menée sur des pommes, illustre bien pourquoi tout dépend du pesticide visé. Un trempage de 15 minutes dans une solution de bicarbonate de sodium a fait disparaître presque tous les résidus de phosmet, un insecticide qui reste en surface.

Le fongicide thiabendazole, en revanche, a résisté : environ 20 % du produit appliqué demeurait coincé dans la peau, ayant pénétré jusqu’à 80 micromètres dans le tissu végétal. Un brossage énergique, aussi vigoureux soit-il, ne descend pas à cette profondeur.

Un liquide biodégradable qui décroche et protège en même temps

C’est précisément sur ce terrain qu’une étude scientifique a mis au point un liquide de rinçage biodégradable à double action. Il décroche d’abord les molécules chimiques collées à la peau des fruits, puis dépose un micro-film protecteur invisible qui ralentit la déshydratation.

La formule combine trois ingrédients naturels : des nanoparticules d’amidon d’origine végétale, capables de former des films souples ; de l’acide tannique, un antioxydant présent dans de nombreuses plantes ; et du fer, qui joue le rôle de colle moléculaire en fixant l’acide tannique autour des particules d’amidon. Lors de l’immersion, cette structure interagit avec les résidus de pesticides collés sur la peau, rompt leurs liaisons chimiques et les évacue dans l’eau de rinçage.

Testée sur des pommes contre le thiabendazole, ce fongicide post-récolte particulièrement tenace, la solution élimine plus de 85 % des résidus, contre 65 % pour un bicarbonate de soude classique, 61 % pour de l’amidon natif seul et seulement 48 % pour l’eau du robinet. Sur des insecticides systémiques comme l’acétamipride et l’imidaclopride, elle décroche respectivement 93 % et 89 % des résidus.

Le film qui retarde le flétrissement

Le micro-film qu’elle dépose n’a rien à voir avec les cires lourdes utilisées par l’industrie agroalimentaire : imperceptible, il agit comme régulateur d’humidité et agent antibactérien. Sur 15 jours, des raisins non traités ont perdu 45 % de leur masse en eau par flétrissement, contre 21 % seulement pour ceux protégés par le film.

Sur des tranches de pommes prédécoupées laissées à l’air libre pendant 48 heures, la perte de poids est tombée de 17 % à 9 % grâce au traitement, les tranches restant claires et croquantes sans brunir.

Le coût de matière première est estimé à moins de 0,032 dollar US par pomme. Les chercheurs envisagent d’abord d’équiper les usines de conditionnement et les coopératives agricoles après la récolte, où les volumes d’eau peuvent être gérés industriellement. Une formulation simplifiée en spray, destinée à un usage domestique direct au-dessus de l’évier, est déjà en développement.

Une batterie de tests réglementaires et de sécurité alimentaire reste toutefois nécessaire sur un panel plus large de légumes avant toute commercialisation.