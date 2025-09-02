Un superyacht vide brûle des tonnes de gazole depuis 3 ans pour le confort d’un seul homme

Dans l’univers raffiné et parfois mystérieux des superyachts, l’Eclipse se démarque par sa taille impressionnante et ses équipements high-tech. Construit pour l’oligarque russe Roman Abramovich, ce yacht, estimé à plus de 600 millions de dollars, a longtemps symbolisé le luxe sur l’eau. Pourtant, en dépit de ses qualités exceptionnelles, l’Eclipse a récemment fait parler d’elle non pour ses virées océaniques, mais pour son immobilité prolongée au port de Muğla en Turquie.

Une immobilisation qui coûte cher et consomme beaucoup

Depuis la fin de 2022, le superyacht Eclipse est amarré à Muğla depuis plus de 900 jours. Ce long moment d’inactivité n’est pas sans conséquence. Pour protéger ses intérieurs somptueux et ses systèmes électroniques sophistiqués de la chaleur et de l’humidité, les générateurs tournent sans arrêt. Si cette opération, selon le magazine LuxuryLaunches, est indispensable pour préserver les installations du yacht, elle a entraîné une forte consommation de gazole, grevant aussi bien la facture énergétique que l’environnement.

Chaque jour, le port de Muğla voit défiler ce géant, qui se retrouve malgré lui comme témoin d’une consommation pas piquée des hannetons. La trace écologique laissée par cette période d’arrêt force à se poser des questions sur les méthodes utilisées dans l’univers du yachting.

Des équipements à la façon d’un film d’espionnage

L’Eclipse n’est pas qu’un simple bateau ; c’est une merveille technologique. Il dispose notamment d’un système de défense antimissile, témoignant du niveau de sécurité qui y règne. Les deux hélipads offrent un accès rapide et discret depuis les airs, et un mini-sous-marin capable de plonger à 50 mètres vient parfaire cet arsenal déjà impressionnant.

Les vitres pare-balles et le blindage partiel de la coque renforcent la protection des passagers. À l’intérieur, le luxe est omniprésent : plusieurs piscines, un cinéma privé, une discothèque et des suites somptueuses. Pour maintenir toutes ces installations dans des conditions optimales, une infrastructure informatique complexe doit conserver une température stable, d’où la nécessité d’une climatisation continue.

Un nouveau départ pour Istanbul

Après près de trois ans passés au même endroit, l’Eclipse s’apprête à quitter son port d’attache pour rejoindre le chantier naval de Tuzla à Istanbul. Ce déplacement marque le début d’un « refit » complet – en d’autres termes, une refonte en profondeur – qui comprend une nouvelle couche de peinture ainsi que la mise à jour des systèmes de navigation et de propulsion. Les aménagements intérieurs recevront eux aussi une attention particulière lors de ces travaux, qui mobiliseront des dizaines d’artisans et d’ingénieurs spécialisés.

Ce départ marque un tournant pour le port de Muğla, qui voit se clore un chapitre marqué par la présence imposante, mais gourmande en énergie, de l’Eclipse.

Réflexions sur ce symbole flottant

La récente aventure du superyacht Eclipse met en lumière les défis auxquels se heurtent ces palais flottants quand ils restent à quai. La question environnementale soulevée par leur mode de fonctionnement est particulièrement présente à une époque où on cherche toujours à mieux préserver notre planète.

Alors que l’Eclipse entame sa transformation à Istanbul, il illustre bien les paradoxes du monde moderne : entre prouesses technologiques et préoccupations pour la planète.