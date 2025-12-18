Un œuf vieux de 66 millions d’années refait surface… et il ne vient pas d’un dinosaure

La découverte surprenante d’un œuf fossile à coquille molle en Antarctique a fait parler d’elle dans le monde scientifique. Ce vestige du Crétacé supérieur a non seulement bousculé notre vision de la reproduction des reptiles marins anciens, mais il a aussi mis en lumière les particularités paléontologiques de cette région froide et inhospitalière. Son élucidation a demandé près d’une décennie d’analyses poussées menées par une équipe d’experts internationaux.

L’œuf géant découvert en Antarctique

Nommé Antarcticoolithus bradyi (A. bradyi), cet œuf fossile colossal mesure environ 28 cm par 18 cm, ce qui en fait le plus grand œuf à coquille molle jamais trouvé, et le deuxième plus grand œuf connu toutes espèces confondues. Mis au jour sur l’île Seymour (archipel James Ross) en 2011, il date d’environ 68 millions d’années, donc du Crétacé supérieur. Sa découverte a posé problème aux chercheurs, car sa structure atypique faisait plutôt penser à un ballon dégonflé qu’à un œuf classique.

Lucas Legendre, chercheur postdoctoral à l’University of Texas at Austin, a souligné que l’œuf venait « d’un animal de la taille d’un grand dinosaure, mais il est complètement différent d’un œuf de dinosaure. » Les analyses publiées dans la revue Nature montrent que cet fossile exceptionnel à coquille « cuirassée » provenait probablement d’un grand reptile marin, possiblement un mosasaure.

Comment l’œuf a été étudié

La structure fine et flexible de l’œuf a surpris les chercheurs, non seulement par sa fragilité mais aussi par sa capacité à survivre aux conditions extrêmes de l’écosystème marin. Des sédiments particuliers et le climat de la région ont permis de préserver ce spécimen autrement fragile. Julia Clarke, paléontologue des vertébrés à UT Austin, a décrit la découverte comme « exceptionnelle tant par sa taille que par sa structure ».

Près du lieu de découverte, d’autres fossiles pertinents ont été retrouvés : des restes de Kaikaifilu hervei, une espèce massive de mosasaure, ainsi que des fossiles de mosasaures et de plésiosaures juvéniles. Ces trouvailles laissent penser que la zone aurait pu servir de nurserie pour ces créatures marines qui dominaient alors la biodiversité marine.

Ce que ça change pour la paléontologie

Cette découverte remet en question l’idée ancienne selon laquelle les grands reptiles marins pondaient des œufs à coquille dure sur la terre ferme. Elle fournit des preuves que certains de ces animaux pondaient probablement des œufs à coquille molle directement dans l’océan. La coquille mince de A. bradyi évoque des stratégies de reproduction proches de celles des lézards et serpents modernes. Cette stratégie, encore observable chez certains serpents de mer, pourrait indiquer une éclosion rapide en milieu aquatique.

Selon le Daily Galaxy, Mark Norell, président de la paléontologie au American Museum of Natural History, explique : « L’hypothèse a toujours été que l’œuf ancestral des dinosaures était à coque dure. Ces découvertes prouvent le contraire. »