Découverte incroyable de requins fossiles dans les profondeurs des États-Unis

Deux requins fossiles, âgés de 325 millions d’années, ont été découverts récemment. Ces trouvailles, qui offrent un superbe aperçu sur l’évolution de la vie marine, ont été faites dans la mythique grotte de Mammoth Cave située dans le Kentucky et en Alabama. Un vrai voyage dans le passé de notre planète !

Un coup d’œil sur un passé lointain

Ces fossiles, datant du Carbonifère, nous révèlent la biodiversité marine d’il y a plus de 300 millions d’années (à une époque où des mers peu profondes recouvraient des territoires aujourd’hui terrestres, comme le Kentucky et l’Alabama). La découverte enrichit notre connaissance de la période Carbonifère supérieur et montre combien des sites comme Mammoth Cave sont précieux pour étudier l’histoire naturelle.

Mammoth Cave, avec ses 676 kilomètres de galeries souterraines, n’est pas seulement le plus grand réseau de grottes au monde, c’est aussi un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce labyrinthe souterrain unique héberge un écosystème foisonnant composé d’invertébrés, de chauves-souris et de poissons aveugles (les conditions de température constante et d’humidité stable y ont permis une préservation impressionnante des fossiles pendant des millions d’années).

Des trouvailles étonnantes : deux nouvelles espèces

Les deux espèces nouvellement identifiées se nomment Troglocladodus trimblei et Glikmanius careforum (toutes deux de la famille des cténacanthes). Ces requins mesuraient entre 3 et 3,6 mètres de long et arboraient des caractéristiques anatomiques particulières, comme des épines en forme de peigne le long de leur colonne vertébrale.

Troglocladodus trimblei porte ce nom en hommage à Barclay Trimble, surintendant du parc (d’où l’appellation en son honneur). Il se distingue par des dents semblables à un trident, adaptées à son régime alimentaire spécifique. Glikmanius careforum, quant à lui, présentait une tête courte et une morsure puissante, idéale pour se nourrir d’autres requins, de poissons osseux primitifs et d’orthocones. Notons que cette découverte recule l’apparition du groupe Glikmanius de 50 millions d’années.

Un décor géologique fascinant

Les fossiles ont été retrouvés dans des formations rocheuses qui racontent l’existence d’une ancienne mer reliant autrefois l’Amérique du Nord à l’Europe et à l’Afrique du Nord. Ces conditions géologiques particulières permettent aux chercheurs d’étudier ces créatures anciennes avec un niveau de précision inédit.

Les indices glanés par ces découvertes suggèrent que ces requins ressemblaient aux requins citrons et gris d’aujourd’hui, démontrant qu’ils étaient de redoutables prédateurs côtiers, dotés d’adaptations qui leur permettaient de bien tenir leur rôle dans leur environnement.

Une équipe scientifique aux petits oignons

Ces trouvailles sont le fruit d’une collaboration entre le National Park Service, le programme de paléontologie du NPS, le département des sciences géologiques de l’Université de l’Alabama, ainsi que divers spécialistes de la recherche sur les requins. En tout, plus de 70 espèces de poissons anciens ont été identifiées dans Mammoth Cave grâce à ce travail d’équipe intensif.

Barclay Trimble s’est dit très fier du travail accompli en déclarant : « Ces collaborations sont indispensables pour approfondir notre compréhension de l’histoire naturelle ».