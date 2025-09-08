Un mystère océanique : les requins édentés, signe d’une catastrophe annoncée ?

L’réchauffement climatique et l’absorption plus importante du CO2 par l’eau de mer transforment la chimie des océans et affectent notamment la santé dentaire des requins.

Une menace silencieuse pour les mers

Les océans absorbent une partie du CO2 présent dans l’atmosphère, ce qui fait baisser le pH moyen des eaux. Alors que celui-ci est actuellement autour de 8,1, il pourrait descendre à 7,3 d’ici le XXIIIe siècle, multipliant par dix l’acidité de l’eau. Cette évolution provoque la corrosion de plusieurs matériaux biologiques, y compris les dents de requins.

Une étude récente, menée par des chercheurs allemands et publiée dans la revue Frontiers in Marine Science, démontre les dégâts que peut apporter cette acidification sur les dents de requins à pointe noire du Pacifique. Pour l’expérimentation, les dents ont été plongées dans deux cuves d’eau – l’une reproduisant l’acidité d’aujourd’hui, et l’autre celle prévue pour 2300 – et, au bout de huit semaines, on a observé des fissures, des trous dans l’émail et même une corrosion qui atteignait la racine.

Des conséquences pour les prédateurs marins

Les requins savent se renouveler en remplaçant leurs dents tout au long de leur vie. Toutefois, le rythme de remplacement actuel ne suffira probablement pas à compenser ces dégradations accélérées par l’augmentation de l’acidité. Résultat : on pourrait se retrouver avec des requins aux mâchoires édentées.

Les détériorations constatées ne se limitent pas à la couronne de la dent : elles affectent également les structures racinaires et altèrent les détails fins de la dentelure. Ces modifications pourraient rendre la capture des proies plus difficile et perturber leur manière de puiser l’énergie indispensable à leur survie. Sebastian Fraune, coauteur de l’étude, relève que « Nos résultats montrent que l’acidification des océans aura des effets significatifs sur les caractéristiques morphologiques des dents. »

Des répercussions écologiques importantes

Les requins jouent un rôle écologique crucial au sommet de la chaîne alimentaire marine. Leur disparition ou même leur affaiblissement pourrait provoquer un déséquilibre dans l’écosystème. Sans leur présence pour contrôler certaines populations d’herbivores, ces dernières risquent de proliférer au point de détruire les herbiers marins, indispensables à de nombreuses espèces.

Par ailleurs, les requins migrateurs participent au transport de nutriments entre différents milieux marins. Leurs carcasses nourrissent ensuite divers organismes charognards comme certains crustacés et poissons nécrophages, élargissant ainsi leur rôle bien au-delà de celui de simple prédateur.

Une adaptation incertaine

On ne verra probablement pas de requins édentés de sitôt, mais s’adapter à cette situation impliquerait chez ces animaux déjà fragilisés par les changements rapides du climat une dépense d’énergie supplémentaire. Ce surcroît d’effort pourrait compliquer leur survie individuelle et perturber leurs techniques ancestrales de chasse.

L’augmentation de l’acidité des océans va bien au-delà d’un problème scientifique ; elle représente aujourd’hui une urgence écologique qui nécessite une attention collective pour éviter un bouleversement irréversible dans le monde marin et, par ricochet, sur la vie terrestre.