Soyez prudent avec votre câble USB-C, une étude révèle qu’il est devenu l’arme préférée des hackers

Les câbles USB-C sont partout maintenant, surtout depuis que l’Union européenne a décidé de les normaliser pour la recharge et la connexion de nos appareils. Mais attention, ça n’a pas échappé aux pirates informatiques non plus ! Une étude récente du site Lumafield révèle que ces câbles, qu’on utilise tous les jours sans trop y penser, pourraient bien cacher des dangers insoupçonnés. Alors, comment des objets aussi banals peuvent-ils être détournés pour de mauvaises intentions ? C’est ce qu’on va voir.

Que cache vraiment un câble USB-C ?

Ils sont pratiques, rapides pour transférer des données ou recharger nos gadgets électroniques. Pas étonnant que tout le monde ait adopté les câbles USB-C ! Mais cette popularité est une aubaine pour les pirates qui s’en servent pour glisser du matériel malveillant dans vos appareils, chez vous ou au boulot. Le souci, c’est qu’on ne se méfie pas assez de ces accessoires si communs.

L’étude détaillée de Lumafield, qui a utilisé des rayons X (comme chez le médecin !) pour scruter ces câbles sous toutes leurs coutures, montre des différences marquantes selon les modèles. Par exemple, le câble d’Apple à 129 dollars est nettement plus sophistiqué à l’intérieur qu’un modèle basique d’Amazon Basics à seulement 11,69 dollars. Du coup, choisir ses accessoires avec soin devient super important !

L’étonnant O.MG Cable : quand le danger se cache là où on ne l’attend pas

Parmi les trouvailles inquiétantes de cette étude figure le fameux O.MG Cable, conçu par Mike Grover, un expert en sécurité. Ce câble ressemble à n’importe quel autre câble USB-C mais cache en réalité un microprocesseur, une antenne et un circuit fait pour lancer des logiciels malveillants. Il peut exécuter des scripts sournois, enregistrer ce que vous tapez sur votre clavier et pénétrer discrètement dans vos systèmes sécurisés.

Et ce n’est pas tout : il peut même se connecter à un réseau pour envoyer discrètement les infos volées ! Pour l’instant, son coût de fabrication reste élevé donc peu accessible au grand public. Mais il représente quand même une menace sérieuse aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et infrastructures critiques.

Comment éviter de tomber dans le piège ?

Avec ces nouvelles menaces sur le radar, il est super important d’être vigilant sur comment on utilise nos câbles USB-C. Le conseil principal est simple : évitez d’utiliser ceux trouvés dans les lieux publics ou mis à disposition dans des espaces partagés (on ne sait jamais ce qui peut s’y cacher).

Même si fabriquer en masse des câbles comme le O.MG Cable coûte cher aujourd’hui, Lumafield avertit que « le câble O.MG illustre la facilité avec laquelle du matériel malveillant peut être introduit ». Imaginez si leur production devenait rentable…

Et demain ?

Ces découvertes autour des câbles USB-C doivent nous pousser à rester sur nos gardes quant aux accessoires technologiques qu’on utilise chaque jour. Avec la technologie qui évolue sans cesse (et vite !), il faut non seulement rester informé mais aussi adopter des pratiques sécuritaires rigoureuses pour protéger ses infos perso et pro contre d’éventuelles cyberattaques. Dans notre monde ultra-connecté, mieux vaut prévenir que guérir face aux nouvelles menaces numériques.

