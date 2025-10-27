BTP : comment Siniat transforme ses matériaux et son modèle pour la durabilité ?

Depuis plus d’un siècle, la société Siniat s’impose comme un acteur incontournable des matériaux de construction légère, et aujourd’hui sa démarche durable — centrée sur la réduction des impacts environnementaux, l’économie circulaire et l’innovation produit — acquiert une dimension stratégique dans un secteur en pleine mutation.

Siniat ambitionne de devenir « le leader responsable et durable de la construction sèche »

Fondée au sein du groupe ETEX Group, la marque Siniat est présente sur le marché des plaques de plâtre, cloisons, doublages et autres systèmes d’aménagement intérieur depuis plusieurs décennies. Dans un contexte de transition écologique et de montée en puissance des exigences de la construction responsable, Siniat s’engage résolument dans une démarche RSE.

Siniat est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de plaques de plâtre, cloisons, contre-cloisons, doublages et plafonds pour le tertiaire, les logements et les établissements recevant du public. À travers ses onze sites de production et ses quatre carrières de gypse en France exploitées par ETEX France Building Performance, Siniat dispose d’un maillage industriel pertinent pour traiter localement les matériaux. Par ailleurs, la marque vise à s’affirmer comme « le leader responsable et durable de la construction sèche », selon sa directrice générale. Dans cette logique, Siniat agit à toutes les étapes : extraction du gypse, fabrication, distribution, installation sur chantier, fin de vie des matériaux.

Éco-conception, recyclage et économie circulaire

Au cœur de la stratégie de Siniat figurent plusieurs axes : l’éco-conception des matériaux, l’optimisation des procédés, la réduction des déchets et la collecte/recyclage des matériaux en fin de vie. Par exemple, l’entreprise indique que son programme « Éco-Plâtre » a permis de recycler 76.000 tonnes de plâtre en 2022, soit une hausse de +27% par rapport à 2021. Elle fixe un objectif de 30% de matériau recyclé dans ses usines (contre 20% actuellement) à horizon 2030. Siniat explique également déployer « des écosystèmes locaux de recyclage, afin d’amener nos solutions au plus près des chantiers et limiter les transports ».

Réduction de l’empreinte environnementale : énergie, eau, carbone

Siniat s’est fixée un objectif clair de -35% d’émissions de CO₂ d’ici 2030 (par rapport à 2018) sur les scopes 1 & 2. La marque évoque également une électricité 100 % renouvelable, la réduction de 60% de la consommation de gaz fossile, ou encore des sites avec zéro enfouissement des déchets.

Autre exemple concret : sur le site de Saint‑Loubès (Gironde), Siniat a réduit de plus de 60% sa consommation d’eau potable grâce à la mise en place d’un réseau d’eaux recyclées et pluviales. Le site utilise désormais jusqu’à 120 000 m³ d’eaux recyclées par an, soit l’équivalent de « 45 piscines olympiques ».

Enfin, en juillet 2025, Siniat a annoncé le lancement d’une plaque de plâtre à impact carbone négatif fabriquée en France : la gamme PUREPLAC intègre des matériaux biosourcés, en cours d’industrialisation.

Certification des matériaux, gouvernance et engagement sociétal

Au-delà des performances environnementales, Siniat intègre également la qualité de l’air intérieur, la durabilité des matériaux et la sécurité. Ainsi, ses plaques sont certifiées CAPT’AIR® et analysées pour être compatibles avec des référentiels tels que : Cradle to Cradle (C2C), BREEAM ou LEED. Cette dimension rejoint la notion selon laquelle les matériaux doivent concourir à la santé des usagers, pas seulement à la performance technique.

Sur le plan humain, Siniat affirme un suivi de ses effectifs : d’après son dernier rapport RSE, 55% des salariés avaient une ancienneté supérieure ou égale à 11 ans. Cette donnée illustre la stabilité des équipes et l’attractivité de l’entreprise. En outre, Siniat a été distinguée par le Trophée « Usine RSE de l’année » 2024, ce qui valorise sa démarche industrielle durable.

La durabilité est désormais une question stratégique dans le BTP

La transition vers des constructions plus durables impose aux acteurs des matériaux d’assumer la performance environnementale, la fin de vie, et l’innovation produits. Pour Siniat, cela représente un levier compétitif : ceux qui seront capables de proposer des matériaux à faible impact, recyclables, voire à émission négative, obtiendront un avantage face aux exigences réglementaires comme RE2020, aux labels de bâtiment durable, et aux attentes des maîtres d’ouvrage.

De plus, en optimisant les ressources (eau, énergie, transport) et en recyclant, Siniat diminue ses coûts et ses risques associés à la dépendance aux énergies fossiles, ou à la volatilité des matières premières. Enfin, cette stratégie renforce la réputation de la marque — un atout clé dans un univers B2B où s’engager pour la durabilité est aussi un signal de sérieux et de pérennité.

Ainsi, la démarche de Siniat n’est pas seulement compliance : elle est profondément intégrée au modèle d’affaires, et à la dynamique de marché.