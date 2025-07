Le 12 février 2025, la Commission européenne a formellement saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre la France au sujet de l’obligation d’apposer le logo Triman sur les produits recyclables. Une procédure d’infraction emblématique d’un conflit entre ambition environnementale nationale et exigence d’harmonisation du marché intérieur européen.

Triman : un pictogramme contesté au nom du droit européen

Depuis 2015, le logo Triman s’est imposé sur les emballages et équipements recyclables commercialisés en France. Accompagné de consignes de tri, il incarne une volonté pédagogique claire : rendre le geste de tri plus accessible au citoyen-consommateur.

Mais aux yeux de la Commission européenne, cette obligation française constitue un obstacle réglementaire injustifié. Dans une note rendue publique en février, Bruxelles considère que le Triman enferme les produits dans une logique de marché national, entravant de facto la libre circulation des biens au sein de l’Union. L’initiative est donc qualifiée de « barrière technique au commerce », contraire aux articles du Traité sur le fonctionnement de l’UE, relate TF1. La Commission plaide pour une signalétique unique à l’échelle européenne, attendue pour août 2026, et rendue obligatoire en 2028.

Une offensive juridique et paradoxale à l’heure de la lutte contre la pollution

La procédure initiée par Bruxelles ne se limite pas au seul logo Triman. Elle s’inscrit dans un ensemble plus large : en février 2025, pas moins de huit États membres ont été déférés devant la CJUE pour des manquements au droit communautaire. Pour la France, trois avis motivés ont été transmis, dont un sur le non-respect de la directive dite « Oiseaux ».

Mais c’est bien le symbole du Triman qui cristallise l’attention des acteurs RSE, des éco-organismes et des industriels engagés dans l’économie circulaire. Pour beaucoup, cette action judiciaire sonne comme un paradoxe : alors que l’Union européenne promeut un Pacte vert et soutient des objectifs ambitieux en matière de tri et de recyclage, elle remet en cause une initiative pionnière en matière de sensibilisation.

Quelle issue pour la France ?

Le gouvernement français n’a pas officiellement réagi à la saisine de la CJUE. La jurisprudence européenne, pourtant, est claire : en cas de confirmation d’une infraction, les États membres doivent se conformer à l’arrêt sous peine de sanctions financières. Paris devra donc décider rapidement : défendre le dispositif jusqu’au bout ou anticiper une adaptation réglementaire à la future signalétique harmonisée.

Du côté du Conseil d’État, une décision datée du 30 juin 2025 (n°494973) aurait conforté la légitimité du Triman dans le droit français, soulignant sa conformité aux exigences environnementales nationales. Mais ce soutien pourrait peser peu face à un arrêt défavorable de la CJUE.

Au-delà du logo, l’affaire interroge plus largement la capacité des États à innover localement sans heurter le cadre communautaire. Faut-il privilégier l’expérimentation nationale pour faire avancer les comportements éco-responsables, ou au contraire attendre des normes paneuropéennes au risque de retarder l’action ?