Plus écolo et moins cher : la méthode indienne fait baisser la température de 10°C

Avec les vagues de chaleur estivales qui se font de plus en plus sentir, beaucoup pensent à s’équiper d’une climatisation. Pourtant, avec les coûts élevés et les travaux lourds qu’implique une installation classique, l’idée peut vite dérouter. Heureusement, il existe des solutions alternatives et économiques pour rafraîchir son chez-soi sans se ruiner.

Astuces traditionnelles pour rafraîchir la maison

Depuis des lustres, on a mis au point des petites méthodes simples pour garder un peu de fraîcheur à la maison. Par exemple, il est recommandé d’aérer tôt le matin et, une fois la journée bien entamée, de fermer les volets pour empêcher le soleil de venir réchauffer l’intérieur.

On peut aussi mettre des glaçons devant un ventilateur ou suspendre une serviette ou un drap mouillé devant une fenêtre entrouverte. Ces techniques fonctionnent grâce à l’évaporation, même si elles peinent à faire face à une chaleur caniculaire.

La méthode indienne

Une technique alternative commence à se faire un nom : la méthode indienne. En Inde, où la chaleur peut grimper au-delà de 45 °C, on utilise un ventilateur artisanal équipé d’un écran en fibres naturelles. Ce dispositif, à la fois simple et ingénieux, permet de combattre efficacement la chaleur extrême.

Le ventilateur artisanal se démarque par sa simplicité et son faible coût. Pour environ 10 euros, il est possible de fabriquer cet appareil en se servant d’un cadre en bois ou en métal et de fibres végétales. Quand l’air traverse ces fibres préalablement humidifiées, il se rafraîchit grâce à l’évaporation, ce qui peut faire baisser la température intérieure de 5 à 10 °C.

Fabrication en France

Pour fabriquer ce ventilateur artisanal chez vous, il suffit de réunir quelques matériaux faciles à trouver : un cadre en bois, un ancien ventilateur et des fibres naturelles telles que le vétiver, la paille, le coco ou le jute. Il vous faudra aussi un récipient pour humidifier régulièrement les fibres.

En plus de sa consommation réduite, ce système présente d’autres avantages non négligeables. Les fibres naturelles aident à purifier l’air ambiant et possèdent même des propriétés antibactériennes.

Climatiseur écolo en terre cuite

Une autre idée ingénieuse vient d’un architecte indien qui a imaginé un climatiseur composé de tubes en terre cuite empilés. Là encore, le principe est le même : l’eau qui s’évapore dans les tubes rafraîchit l’air qui y circule.

Pour reproduire cette astuce chez vous, il suffit d’utiliser des pots en terre cuite que vous humidifiez et placez dans des soucoupes remplies d’eau. Ensuite, positionnez-les devant un ventilateur ou près d’une porte ou d’une fenêtre entrouverte, et vous verrez la pièce se rafraîchir agréablement.