Photoweb engage une transformation écologique ambitieuse avec son premier produit éco-conçu

Photoweb, leader de l’impression photo en ligne, s’impose comme pionnier de la transition écologique dans son secteur. Avec le lancement de son calendrier mural A4 éco-conçu, l’entreprise iséroise illustre sa stratégie RSE ambitieuse : réduire de 30% son empreinte carbone d’ici 2030, tout en éco-concevant l’intégralité de ses produits.

Une démarche globale et collaborative pour réduire l’impact environnemental

Depuis plusieurs mois, Photoweb, acteur historique de l’impression de photos en ligne, déploie une stratégie RSE structurée, visant à minimiser les impacts environnementaux de ses activités. Son objectif : atteindre une réduction de 30% de ses émissions de CO₂ d’ici 2030, tout en limitant les déchets, la consommation d’eau et d’électricité. Ce projet s’appuie sur une analyse du cycle de vie (ACV) des produits, réalisée avec le cabinet Transylience. Cette méthodologie permet d’évaluer et d’optimiser chaque étape de la vie d’un produit, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la livraison finale.

Une équipe de six collaborateurs a été formée à ces outils, leur permettant d’identifier et d’éliminer les composants à forte empreinte écologique, comme le plastique et les produits chimiques dangereux. Ce travail collaboratif a impliqué également les fournisseurs, rendant possible la conception du premier produit éco-responsable de Photoweb.

L’innovation au service de la transition écologique

En cette période de fêtes de fin d’année, le premier calendrier éco-conçu de Photoweb fera date. Si son apparence reste identique à celle des calendriers traditionnels, sa fabrication repose sur des procédés innovants et durables. Par exemple, l’impression numérique a remplacé le développement argentique, économisant ainsi 1.250 m³ d’eau par an. Ce changement illustre la capacité de l’entreprise à concilier qualité, innovation et respect de l’environnement.

Cette démarche ne s’arrête pas là. Photoweb prévoit l’éco-conception de trois familles de produits de déco murale et l’installation d’une nouvelle imprimante réduisant par trois l’empreinte carbone des tirages photo. En intégrant ces évolutions dans son modèle, l’entreprise incarne une vision durable et citoyenne, alignée avec les attentes des consommateurs pour des produits plus responsables.