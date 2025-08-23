Panique sur l’Île de Ré : des requins rôdent à quelques mètres des baigneurs

Sur les plages du Lizay et de Grand Marchais, à Portes-en-Ré, une scène peu habituelle a attiré l’attention des vacanciers le vendredi 15 août. Une quinzaine de requins-hâ a été repérée au bord de l’eau, suscitant autant d’émerveillement que d’inquiétude parmi les baigneurs. Rappelons que ce comportement relève tout à fait de la nature de ces animaux marins.

Des requins-hâ inoffensifs

Les individus observés sont des requins-hâ, réputés pour ne pas représenter de danger pour l’homme. Leur menu se compose principalement de sardines, maquereaux, harengs et céphalopodes (comme les calamars, par exemple). Ces prédateurs marins se déplacent en suivant des bancs de poissons et quittent les lieux dès leur repas terminé. Bien qu’ils vivent généralement au large, il n’est pas rare qu’ils s’approchent des côtes lorsque la nourriture est abondante.

Ce spectacle original a été filmé par plusieurs témoins et partagé sur les réseaux sociaux, générant une palette d’émotions chez les vacanciers et les habitants. La mairie est intervenue rapidement en diffusant un communiqué pour rassurer tout le monde.

Réactions sur place et témoignages

Patrick Bouraine, premier adjoint au maire, a confirmé que ces requins fréquentent la région depuis des décennies. Il a précisé qu’aucun incident impliquant des requins-hâ n’a jamais été signalé ici, en ajoutant : « Ce ne sont pas des requins blancs ». Pour éviter la panique, la mairie conseille aux baigneurs de rester à distance, d’observer et d’apprécier ces animaux remarquables depuis la plage.

Parmi les témoins, Christophe Caquelard a immortalisé ce moment en vidéo avant de retourner se baigner près des rochers par mesure de précaution. Un couple présent sur les lieux a raconté qu’un homme paniqué avait même utilisé un harpon sur l’un des requins, ce qui a suscité une vive désapprobation parmi les spectateurs. « Le monsieur est sorti de l’eau complètement terrifié en criant ‘le requin a voulu me bouffer’. Mais c’est faux, ils sont inoffensifs », ont-ils relaté, regrettant l’agression sur le requin visé.

Le respect de la vie marine

L’incident du pêcheur en apnée qui a tiré au harpon sur un requin rappelle combien il importe de respecter ces animaux marins. La chasse sous-marine est strictement réglementée et une infraction peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 1500€. La protection des espèces est essentielle pour préserver l’équilibre écologique.

Le groupe de requins s’est évaporé au large après quelques minutes seulement, laissant place à une réflexion sur notre rapport à la nature sauvage. La mairie insiste sur le fait que ces créatures font partie de la richesse naturelle du littoral rétais. Comme le souligne Patrick Bouraine : « Ce sont des requins qui sillonnent nos côtes depuis des décennies. Ils viennent quand la nourriture se trouve là, puis repartent. » Leur rôle écologique est crucial pour maintenir l’équilibre marin.