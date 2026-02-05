Panique à Las Vegas : 1 000 échantillons saisis après la découverte d’un labo secret

Une vaste enquête conjointe, mêlant autorités locales et fédérales, est en cours à Las Vegas, après la découverte d’un potentiel laboratoire biologique clandestin dans une maison de la ville. Des matériaux qualifiés de « potentiellement biologiques et dangereux » ont été retrouvés, ce qui a suscité une vague d’inquiétude à travers les États-Unis. De nombreuses questions restent en suspens, en attendant des analyses plus poussées.

Ce qu’on a trouvé dans un garage à Las Vegas

C’est à Las Vegas, dans le Nevada, qu’une opération d’enquête a démarré suite à un signalement pour infraction au code de la construction. Les enquêteurs ont découvert un garage verrouillé contenant divers matériaux suspects. On a ainsi repéré des réfrigérateurs, une centrifugeuse et d’autres équipements de laboratoire. D’après ABC News, les autorités ont aussi mis au jour des récipients contenant des liquides inconnus, de différentes couleurs et compositions, ce qui pose des questions sur la nature exacte de ces substances.

Le shérif Kevin McMahill a parlé d’une « quantité importante de matériel », tandis que Chris Delzotto, agent spécial du FBI à Las Vegas, a indiqué que plus de 1 000 échantillons avaient été prélevés et envoyés pour analyse dans un laboratoire du FBI. Ces analyses devraient permettre de préciser la nature des substances trouvées et leur degré de dangerosité.

Qui est impliqué dans l’affaire

L’enquête a identifié plusieurs personnes d’intérêt. Ori Solomon, âgé de 55 ans, a été arrêté sur place, soupçonné d’être le gestionnaire de la propriété. Il est inculpé pour déversement illégal de déchets dangereux et reste en détention. Le propriétaire de la maison, de nationalité chinoise, est également impliqué : il avait déjà été arrêté plus tôt en 2023 pour une affaire similaire à Reedley, en Californie. Trois locataires vivant sur la propriété ont été évacués en toute sécurité ; ils ne sont pas considérés comme suspectés à ce stade.

La Force opérationnelle conjointe antiterroriste a rapidement pris en charge l’enquête, afin de vérifier s’il peut exister des liens menaçants entre cette découverte et des activités terroristes ou criminelles.