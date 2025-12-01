Océans en danger : la décision choc qui change enfin le sort de dizaines de requins et de raies

Lors d’une récente session de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), des mesures importantes ont été adoptées pour améliorer la conservation des requins, souvent menacés par des pratiques de pêche non durables et les effets du changement climatique. Les nouvelles règles, saluées par de nombreux défenseurs de la nature, remettent sur le devant de la scène la nécessité de préserver des espèces clés pour le rôle écologique des requins.

Ce qui a été décidé et ce que ça change

D’après Cnews, les mesures adoptées le vendredi 28 novembre comprennent l’interdiction du commerce pour des espèces emblématiques comme les requins baleines, les raies manta et les raies mobula. Par ailleurs, le requin océanique, classé « en danger critique d’extinction », avait déjà vu son commerce interdit la veille, le jeudi précédent. Ces décisions renforcent la réglementation du commerce de ces espèces afin de garantir qu’une exploitation durable soit la seule possible.

Le consensus obtenu lors de cette session de la CITES reflète une perception qui évolue et une prise de conscience plus grande de la protection des espèces marines. Barbara Slee, directrice de programme au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), a salué ces décisions comme « une victoire historique pour les requins ». Elle a déclaré à l’AFP : « Les données scientifiques montrent clairement que les requins doivent être considérés comme une question de protection de la nature et non comme une ressource pour la pêche. »

Quelles espèces sont concernées et quelles règles s’appliquent

Outre les espèces déjà citées, la décision de la CITES couvre plusieurs autres espèces de requins (dont les noms précis n’ont pas tous été détaillés dans le communiqué), ce qui porte le total à « plus de 70 » espèces concernées. La CITES, qui régule le commerce de plus de 40 000 espèces, prend ainsi une position ferme en faveur de l’équilibre de la biodiversité marine, mettant un frein à des pratiques destructrices.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un tiers des espèces de raies et de requins sont aujourd’hui menacées d’extinction. Cette protection renforcée vise à inverser cette tendance alarmante.

Les défis et la suite

Les requins et les raies subissent une pression croissante liée à la surpêche et au changement climatique. Beaucoup d’espèces sont ciblées pour leurs nageoires, leur foie et leur chair, tandis que d’autres périssent accidentellement en étant prises dans des filets destinés à d’autres poissons (mortalité accessoire). Les nouvelles règles de la CITES cherchent à réduire ces menaces en promouvant une exploitation durable et en durcissant les interdictions de commerce pour les espèces les plus vulnérables.

Barbara Slee a aussi exprimé l’espoir que cette décision marque « la fin de la surpêche et une nouvelle vague d’espoir pour les requins ». Elle voit dans l’adoption par consensus un signe d’évolution des mentalités au niveau mondial, ce qui renforce l’importance de ces mesures pour la protection des océans.