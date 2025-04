Ne vous approchez surtout pas si vous voyez ça dans un arbre

Quand le printemps pointe le bout de son nez, on a tous envie de se balader en forêt, dans les parcs ou à la campagne pour profiter des beaux jours. Mais cette période de l’année apporte aussi son lot de risques naturels dont il faut se méfier, notamment en raison du réchauffement climatique. Parmi eux, les tiques et surtout les chenilles processionnaires posent un vrai problème pour la santé des humains et des animaux, sans oublier leur effet sur l’environnement.

Des sacs en plastique accrochés aux arbres (à ne pas négliger)

Au printemps, il n’est pas rare de croiser des sacs noirs ou transparents suspendus aux troncs dans certains quartiers, parcs, sentiers forestiers et espaces verts urbains. Ces sacs ne sont pas des déchets abandonnés, mais de véritables éco-pièges. Généralement, un collier les maintient bien en place sur l’arbre et ils servent à intercepter les chenilles qui descendent en procession.

Ces pièges ingénieux, qui évitent l’usage de produits chimiques, comportent un entonnoir et un réceptacle qui empêchent les chenilles de s’échapper tout en retenant leurs poils urticants. Cela réduit de façon nette le risque de propagation de ces poils, protégeant ainsi l’écosystème local tout en freinant la multiplication des insectes nuisibles.

Chenilles processionnaires : une menace discrète mais redoutable

Au printemps, on rencontre principalement deux espèces de chenilles processionnaires : celles du pin et celles du chêne. Leur habitude de se déplacer en file indienne est bien connue, mais ce sont surtout leurs poils ultra-irritants qui font danger. En effet, ces minuscules poils peuvent déclencher chez l’humain des réactions allergiques sévères, allant des démangeaisons, irritations oculaires aux problèmes respiratoires, voire un choc anaphylactique.

Pour les arbres, une invasion trop forte peut entraîner une défoliation complète. Des attaques répétées peuvent même finir par tuer l’arbre.

Nos compagnons à poils : attention danger

Les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, sont particulièrement exposés aux risques posés par les chenilles processionnaires. Un simple contact avec ces insectes peut provoquer des lésions sur la langue, une salivation excessive et des troubles respiratoires qui obligent à consulter rapidement un vétérinaire. Les signes à surveiller incluent également des inflammations autour de la bouche et de la langue, souvent accompagnées de gonflements douloureux.

Un sac en plastique enroulé autour d’un tronc d’arbre est un signe qu’une colonie active de chenilles processionnaires se trouve à proximité. Il faut éviter de s’approcher ou de manipuler ces dispositifs, que ce soit pour soi, les enfants ou les animaux. Pensez à signaler immédiatement cette présence aux autorités locales ou aux services municipaux.

Il ne faut surtout pas essayer de retirer ou de brûler un nid soi-même, car les poils urticants restent actifs bien après que les chenilles ont disparu. En touchant ces poils, on risque de graves irritations cutanées et même des conjonctivites.