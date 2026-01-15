Morandini définitivement condamné : enjeux et risques RSE pour Canal+, CNews et leurs partenaires

La confirmation, le 14 janvier 2026, de la condamnation de Jean-Marc Morandini par la Cour de cassation clôt dix ans d’une affaire judiciaire lourde. Pour le groupe Canal+ et sa chaîne CNews, le maintien à l’antenne de l’animateur pose désormais une question centrale de responsabilité sociale des entreprises, entre respect du droit, gestion du risque réputationnel et relations avec les annonceurs et invités.

Jean-Marc Morandini : la Cour de cassation confirme la condamnation

Selon les éléments judiciaires repris par Le Monde le 14 janvier 2026, Jean-Marc Morandini a été reconnu coupable d’avoir, entre 2009 et 2016, adressé des messages à caractère sexuel à plusieurs adolescents, dont certains âgés de 15 ans. Les juges ont estimé que ces échanges constituaient une corruption de mineurs, infraction pénale distincte de toute agression physique, mais sanctionnée pour l’atteinte qu’elle porte au développement des victimes.

La Cour de cassation a considéré que le pourvoi déposé par les avocats du présentateur ne soulevait aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l’arrêt d’appel rendu en mars 2025. En conséquence, la condamnation est devenue définitive. La peine confirmée comprend deux ans de prison avec sursis, une amende de 20 000 euros, une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs, ainsi qu’une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Cette décision clôt la voie judiciaire interne. Les avocats de l’animateur ont indiqué envisager un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, sans effet suspensif. Mais, juridiquement, la culpabilité est donc établie de manière irrévocable en droit français.

La position du groupe Canal+ sur le maintien à l’antenne

Dès l’éclatement de l’affaire en 2016, le groupe Canal+ avait adopté une ligne de communication claire. Dans des déclarations relayées à l’époque par TF1Info et LCI, la direction d’iTélé, devenue CNews, affirmait se fonder sur le principe de la présomption d’innocence pour justifier l’arrivée puis le maintien de Jean-Marc Morandini à l’antenne. Le groupe estimait alors que l’animateur n’était pas condamné et que les faits relevaient de la sphère privée, selon TF1Info. Toutefois, Canal+ et iTélé assuraient à l’époque qu’en cas de condamnation, « il quitterait le groupe sans indemnité ».

Le maintien à l’antenne de Jean-Marc Morandini avait provoqué une crise interne majeure. La rédaction d’iTélé avait entamé une grève de plusieurs semaines à l’automne 2016, dénonçant un risque pour la crédibilité éditoriale de la chaîne. Le Monde rapportait à l’époque que des journalistes considéraient cette décision incompatible avec les valeurs du média, tandis que des syndicats évoquaient déjà des tensions avec certains annonceurs.

Après la décision du 14 janvier 2026, CNews a indiqué que Jean-Marc Morandini restait à l’antenne. Le groupe n’a pas communiqué de changement de ligne officielle, se bornant à rappeler le cadre légal applicable aux contrats en cours et reniant donc ses proposd e 2016.

Quels risques d’image et de responsabilité ?

Sur le plan RSE, le maintien à l’antenne d’un animateur définitivement condamné pour une infraction sexuelle impliquant des mineurs expose l’entreprise à un risque réputationnel durable. Dans le secteur des médias, la confiance constitue un actif central. Or, comme le soulignait déjà Le Monde en 2016, l’image de la chaîne et celle de ses journalistes peuvent être affectées par l’association à une figure controversée.

Pour les annonceurs, l’enjeu relève de la « brand safety ». Plusieurs experts rappellent que les marques cherchent à éviter toute association avec des contenus ou personnalités susceptibles de générer des polémiques durables. Même si chaque situation est spécifique, une condamnation définitive renforce objectivement le risque perçu par les directions marketing et RSE des annonceurs.

Les invités de l’émission sont également concernés. Personnalités politiques, dirigeants d’entreprise ou responsables associatifs doivent arbitrer entre visibilité médiatique et cohérence avec leurs engagements. Dès 2016, TF1Info soulignait que la présence de Morandini pouvait devenir un sujet en soi sur les plateaux, au détriment des débats prévus. En 2026, ce risque est accentué par la dimension définitive de la condamnation, susceptible de transformer chaque invitation en prise de position implicite.