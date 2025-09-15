Méditerranée : cette solution ancestrale pourrait enfin nettoyer la mer la plus polluée d’Europe

L’Herbe de Neptune, connue aussi sous le nom de Posidonia oceanica ou posidonie de Méditerranée, est bien plus qu’une simple plante sous-marine. Espèce originaire de nos eaux méditerranéennes, elle joue un rôle majeur dans l’équilibre de la vie marine et présente un potentiel considérable pour dépolluer les océans. Face à la montée des menaces environnementales, elle pourrait bien se révéler un acteur décisif dans la lutte contre la pollution des mers.

Caractéristiques marquantes de la posidonie

La posidonie se distingue par sa capacité à créer d’immenses prairies sous-marines, recouvrant jusqu’à 50% des fonds côtiers de la Méditerranée. Contrairement à une algue, c’est une vraie plante qui pousse sur des fonds rocheux et sableux. Elle se reproduit grâce à ses racines et à ses fruits sous-marins, ce qui lui permet de coloniser efficacement les fonds marins.

Ces prairies offrent un refuge à près de 20% de la biodiversité méditerranéenne, accueillant une multitude d’espèces marines. Sa présence est donc primordiale pour les organismes qui y vivent et pour maintenir l’équilibre général de l’écosystème.

Un rôle déterminant dans la purification des mers

En 2021, une étude publiée dans la revue Scientific Reports a mis en lumière l’importance de la posidonie dans la dépollution des mers. Face aux menaces grandissantes, telles que le dioxyde de carbone, les plastiques et microplastiques, cette plante agit comme un filtre naturel hors pair, surtout quand les nanoplastiques envahissent les océans.

Les fameuses « pelotes de mer », ces amas qu’on trouve échoués sur les plages, sont le résultat visible de ce processus, témoignant de la pollution marine croissante.

Ses fonctions écologiques indispensables

Au-delà de sa capacité à capter les microplastiques, l’Herbe de Neptune participe aussi au stockage du carbone. En retenant le carbone dans sa structure végétale, elle empêche son émission dans l’atmosphère, jouant ainsi un rôle notable pour freiner le réchauffement planétaire.

Cette double fonction – filtrer les microplastiques et stocker le carbone – confère à la posidonie une importance majeure. Elle se présente non seulement comme une barrière contre la pollution plastique, mais aussi comme un allié précieux dans les efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les dangers qui la menacent et comment la protéger

Malgré tous ses atouts, la posidonie subit plusieurs pressions dues aux activités humaines, comme la pêche intensive, la pisciculture et les rejets polluants. Ces pratiques mettent en péril ce milieu subtil et pourraient mener à sa disparition si rien n’est fait.

Pour sauvegarder ce milieu naturel si précieux, il faut mettre en place des zones protégées où la posidonie pourra se développer sans être dérangée par des activités nuisibles. Ces mesures sont indispensables pour qu’elle continue de jouer son rôle vital dans nos océans.

L’Herbe de Neptune dépasse largement le statut de simple curiosité botanique ; elle s’impose comme une alliée écologique face aux défis environnementaux d’aujourd’hui. Sa capacité à filtrer les polluants marins et à stocker le carbone montre combien elle est importante pour notre planète.