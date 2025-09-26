LIANES en action : comment Action Logement lie logement social et insertion

Au Congrès HLM 2025, le groupe Action Logement, l’opérateur Énéal et la Fédésap ont lancé « 1000 LIANES », un programme national destiné à mettre en réseau des solutions d’accompagnement pour les seniors et favoriser l’insertion professionnelle. L’initiative vise à traduire en actes une démarche RSE structurée, mêlant hébergement adapté, services de proximité et dispositifs d’insertion, afin de répondre à l’urgence sociale et démographique constatée dans le parc locatif social.

Une alliance stratégique pour l’insertion

Présenté les 23–25 septembre 2025 lors du 85ᵉ Congrès HLM à Paris, « 1000 LIANES » se donne pour objectif de capitaliser sur les acteurs du logement social pour soutenir les seniors et renforcer l’insertion professionnelle. La première dimension de « 1000 LIANES » est clairement RSE : Action Logement s’appuie désormais sur des partenariats opérationnels pour cibler deux enjeux simultanés — le vieillissement des locataires et leur accès à l’emploi. Concrètement, le programme identifie des publics prioritaires, notamment quelque 197 000 locataires seniors et 90 000 locataires demandeurs d’emploi recensés dans les fichiers initiaux, afin de concentrer les interventions en faveur de la mixité sociale et de l’insertion. Ces chiffres ont été présentés lors du lancement officiel du programme, illustrant l’ambition d’atteindre une échelle nationale cohérente.

Par ailleurs, la logique RSE d’Action Logement passe par l’activation de ressources internes (financement, ingénierie sociale, adaptation de logements) et la mobilisation d’acteurs locaux. Le groupe met en avant l’intégration de solutions d’adaptation du logement pour prévenir la perte d’autonomie, tout en liant ces mesures à des parcours d’insertion professionnelle pour les seniors qui le souhaitent, ou pour les personnes en recherche d’emploi résidant dans le parc social. Cette articulation montre que LIANES n’est pas seulement un label, mais une plateforme d’actions visant l’impact social mesurable.

Gouvernance, partenaires et déploiement local de LIANES pour l’insertion

La gouvernance du dispositif associe Action Logement à des structures locales comme Énéal et des fédérations représentatives de locataires, conformément à la feuille de route présentée au Congrès HLM. La signature d’une convention cadre a officialisé l’engagement des parties prenantes et précisé le rôle de chacun : financement et pilotage pour Action Logement, opérationnalisation territoriale pour Énéal, et relais associatifs via la Fédésap.

Sur le terrain, le déploiement vise à créer des « LIANES » locales : réseaux d’acteurs — bailleurs, associations d’insertion, services sociaux, entreprises d’économie sociale et solidaire — chargés de co-construire des parcours individualisés. Cette approche territoriale permettra d’adapter les actions aux réalités locales, en privilégiant l’emploi de proximité, la formation et la mise en relation avec des employeurs potentiels, afin de renforcer l’effet levier de l’insertion et de l’accompagnement des seniors.

LIANES : quand les chiffres sont érigés en rois

Dès son lancement, LIANES a été assorti d’indicateurs quantitatifs. Le programme s’appuie sur le repérage de populations-cibles — notamment les 197.000 locataires seniors et les 90.000 demandeurs d’emploi mentionnés lors de la conférence de presse — pour prioriser les actions et calibrer les financements. Ces données servent de base pour construire des tableaux de bord locaux et nationaux destinés au suivi d’impact, essentiels à une démarche RSE crédible et évaluable (selon communiqué.

En plus des publics ciblés, Action Logement a rappelé sa capacité à mobiliser des aides et dispositifs (ingénierie, subventions, partenariats) visibles au Congrès HLM, ce qui devrait permettre des indicateurs opérationnels : nombre de logements adaptés, nombre de parcours d’insertion lancés, taux de sorties positives vers l’emploi, et taux de maintien à domicile amélioré. L’existence de ces métriques montre l’intention de transformer LIANES en une expérimentation évaluée et, si concluante, en un modèle transposable à grande échelle.

Enjeux opérationnels et défis pour la mise en œuvre de LIANES

Les enjeux restent nombreux : coordonner les acteurs, sécuriser les financements pérennes et garantir une articulation effective entre adaptation du logement et insertion. Sur ce dernier point, la réussite passera par la capacité des LIANES locales à créer des parcours intégrés, où l’accompagnement social et la formation sont liés à des débouchés réels dans les territoires. Sans cette harmonisation, le risque est de multiplier des initiatives ponctuelles sans effet durable sur l’emploi des publics ciblés.

Autre défi : la massification des actions à l’échelle nationale tout en préservant la qualité des parcours. Les expérimentations locales doivent donc être suffisamment documentées pour permettre un passage à l’échelle sans dégrader l’efficacité sociale. Enfin, la mobilisation des bailleurs et des associations locales sera déterminante pour assurer un maillage territorial robuste et pour inscrire LIANES dans une démarche RSE de long terme.

Premiers retours et perspectives : LIANES comme vecteur d’impact RSE

Les premiers retours du Congrès HLM montrent un accueil prudent mais favorable : acteurs et observateurs reconnaissent la nécessité d’initiatives ciblées pour les seniors et l’insertion, et saluent l’ambition de LIANES de lier habitat et emploi. Le dispositif est présenté comme un outil RSE capable d’articuler politiques de logement, inclusion sociale et responsabilité sociétale des acteurs du logement social.

À court terme, l’enjeu sera de consolider les conventions locales signées et de piloter des premières expérimentations suffisamment robustes pour produire des données d’impact. À moyen terme, si les indicateurs confirment l’efficacité du modèle, LIANES pourrait constituer un levier significatif de la RSE d’Action Logement, offrant une réponse coordonnée à la double urgence du vieillissement des locataires et de l’insertion professionnelle.