Laisser sa poubelle sur le trottoir hors collecte peut coûter cher : ce que risquent vraiment les habitants

Un épisode hivernal marqué par la neige et le verglas a frappé la Sarthe du 5 au 7 janvier 2026, perturbant la vie quotidienne des habitants, en particulier au Mans. Cet épisode a influencé les décisions préfectorales et municipales et a mis en lumière les difficultés liées à la gestion des déchets dans ces conditions. Les Manceaux ont été directement affectés par l’annulation des collectes des ordures ménagères, une situation qui pose des questions sur le respect des consignes publiques.

Ce que la préfecture a décidé

Face à la sévérité des conditions météo, le préfet de la Sarthe a pris une mesure préventive importante. Un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes a été mis en place pour préserver la sécurité sur des routes recouvertes de neige et de verglas. L’interdiction est restée en vigueur jusqu’à la mi-journée du mercredi 7 janvier 2026, moment où le préfet a jugé que les conditions s’étaient suffisamment améliorées pour lever la restriction.

Cette décision a pesé sur le transport et la logistique, mais elle visait à garantir la sécurité des usagers et à réduire les risques d’accidents sur des axes parfois impraticables.

La collecte à l’arrêt

Les intempéries ont aussi fortement perturbé la collecte des déchets au Mans. La Ville avait annoncé dès le mardi 6 janvier 2026 que les collectes d’ordures ménagères et de tri prévues pour le mercredi matin ne pourraient pas avoir lieu. Ce report a contraint les habitants à conserver leurs déchets jusqu’à la reprise prévue le jeudi 8 janvier 2026. Aucune collecte de rattrapage n’était envisagée pour les jours perdus.

Malgré l’annonce, de nombreux Manceaux ont tout de même sorti leurs poubelles, entraînant des dépôts sur les trottoirs en contradiction avec les règlements municipaux. Cette situation a montré le besoin d’une meilleure communication et d’une sensibilisation renforcée au respect des consignes.

Règles et sanctions

Le dépôt de poubelles sur la voie publique est strictement encadré par des arrêtés municipaux pour garantir la propreté et la sécurité. En dehors des jours de collecte, il est interdit de laisser les poubelles dehors. Les infractions peuvent entraîner des amendes forfaitaires de 35 € si elles sont réglées immédiatement, montant porté à 75 € au-delà de 45 jours, explique Ouest France. Si les contrevenants ne paient pas cette amende ou la contestent, le juge du tribunal de police peut majorer la sanction, avec une amende pouvant atteindre 150 €.

Plus sévèrement encore, l’obstruction permanente de la voie publique par des déchets peut être punie d’une amende de la 4e classe jusqu’à 750 €, en vertu de l’article R644-2 du Code pénal. Cette réglementation vise à préserver la salubrité et la sûreté des espaces publics pour tous.