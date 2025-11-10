La météo pourrait totalement changer fin novembre : les prévisions qui inquiètent

Habituellement, novembre rime avec froid et pluie en France, mais cette année, le temps joue la carte de la surprise. Les prévisions annoncent des températures étonnamment douces, dignes d’un été, ce qui interpelle les spécialistes et amène pas mal de Français à s’interroger sur la variabilité actuelle du temps.

Une douceur surprenante pour novembre

Depuis quelques jours, le pays profite d’une chaleur inhabituelle pour cette période. Les températures dépassent largement ce qu’on attend habituellement en novembre, offrant aux Français un temps ensoleillé et agréable. Un flux d’air venant du sud à sud-ouest amène une véritable vague de chaleur, avec une masse d’air très douce en altitude, presque comme en plein été. On enregistre ainsi des températures à 850 hPa pouvant grimper jusqu’à 17 °C, avec des valeurs supérieures à 10 °C dans certaines régions.

Même si l’air reste accompagné d’un peu d’humidité, surtout le long du littoral, les précipitations se font rares pour l’instant. La journée alterne entre éclaircies et instants ensoleillés, renforçant la sensation d’un été précoce.

Un coup de froid en vue autour du 20 novembre

D’après les prévisions du site Tameteo, un effondrement brutal devrait pointer le bout du nez aux environs du 20 novembre. Ce refroidissement se fera surtout sentir en montagne où l’on notera une baisse de température progressive sur une large partie du pays. Même si les plaines vont continuer de profiter d’une relative douceur, elles ne seront pas à l’abri d’un rafraîchissement généralisé.

La transition vers cette météo plus fraîche sera marquée par l’arrivée d’un coup de frais inattendu. Les vents changeront de direction pour venir de l’ouest et entraîneront des pluies plus fréquentes sur l’ensemble de l’Hexagone, parfois accompagnées de rafales notables.

Un retour possible de l’ambiance hivernale

Avec la baisse des températures attendue en fin de novembre, il n’est pas exclu que la neige refasse surface sur les reliefs, dès 1 000 à 1 500 mètres par moments. Par contre, dans les basses altitudes, les conditions resteront à la limite de l’hiver en raison des températures encore trop douces et de l’air agité. On pourrait voir apparaître des averses mêlant pluie et neige en plaine, mais sans une chute de neige vraiment conséquente.